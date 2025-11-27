Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tijdelijk geen taart en tompoucen bij HEMA, dit is waarom

Zeg je HEMA, dan zeg je tompouce. Maar wie zin heeft in het roze (en soms oranje) gebakje, heeft momenteel vette pech. In alle HEMA-winkels liggen momenteel geen tompoucen. Ook taarten ontbreken in de schappen.

Dat bevestigt een woordvoerster van de winkelketen, na berichtgeving in verschillende media.

Geen taarten en tompoucen door technische storing

De boosdoener: een technische storing bij een leverancier. Waardoor de storing werd veroorzaakt, is volgens haar onbekend. De woordvoerster meldt dat de storing inmiddels is opgelost, maar de iconische zoetigheden liggen pas morgen weer in de schappen. Als het goed is, althans. „Het proces wordt nu opgestart, maar het duurt nog even voordat de winkels weer worden bevoorraad.”

Volgens NU.nl geeft HEMA voorrang aan bestelde taarten en gebakjes. Die hebben namelijk persoonlijke boodschappen en foto’s, vaak voor verjaardagen. De klanten zijn op de hoogte gesteld en krijgen een waardebon van HEMA ter compensatie.

Andere zoetigheden nog wel te koop

Andere zoetigheden, zoals banketstaven en macarons, zijn overigens nog wel ‘gewoon’ te koop. Dat komt doordat HEMA daarvoor met andere bakkerijen samenwerkt. Ook kun je je honger stillen met tompouce-bier. Het warenhuis sloeg hier dik twee jaar geleden de handen voor ineen met bierbrouwer Lowlander.

Wie toch echt een onstilbaar verlangen heeft voor een tompouce, kan ook zelf aan de slag. Meester Patissier en Meester Boulange Robèrt van Beckhoven deelde eerder een belangrijke tip met Metro: zorg dat je bladerdeeg goed is. „Je moet dat echt goed bakken en niet bang zijn als je ze zelf bakt. Het moet goed droog zijn, niet zo halfgaar. Dan blijft het vocht opnemen en dan wordt-ie taai. Bak het bladerdeeg echt goed, het mag best kleur hebben. Ik vind dat ook mooi, en lekker natuurlijk. Voor veel mensen is het zelf maken van een tompouce wel spannend, maar het is een kwestie van oefenen.”

