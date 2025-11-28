Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer jongeren belanden in de bijstand, hoe kan dat?

Steeds meer jongeren belanden in de bijstand, zo blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Vorig jaar eind september ontvingen 41.000 mensen onder de 27 jaar een bijstandsuitkering, wat een stijging van 5,5 procent is ten opzichte van het jaar ervoor. Maar hoe kan het dat steeds meer jongeren in de bijstand belanden? En is de stijging alarmerend?

Volgens het CBS is er al een aantal jaar een stijging te zien als het gaat om het aantal jongeren in de bijstand. De stijging zou te maken hebben met het feit dat jongeren steeds minder lang recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Waarom belanden steeds meer jongeren in de bijstand?

„Het heeft vermoedelijk te maken met de status van jongeren op de arbeidsmarkt”, zo legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. „Ze hebben op die leeftijd vaak nog weinig gewerkt en daarom hebben ze niet of nauwelijks recht op WW. Dan komen ze snel in de bijstand.”

Ondanks de stijgende lijn blijft het aandeel van jongeren in de totale groep bijstandsontvangers klein. In totaal ontvingen 408.000 mensen een uitkering, wat betekent dat één op de tien daarvan een jongere is. De stijging van 5,5 procent in 2024 ten opzichte van 2023 houdt in dat er slechts een paar duizend bij zijn gekomen. Ter vergelijking: het aantal bijstandsontvangers in de leeftijd van 27 jaar tot 45 jaar ligt een stuk hoger: deze steeg met 1,4 procent naar 138.000 mensen. De groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd is stabiel gebleven op 228.000 mensen met een uitkering.

Zijn de cijfers alarmerend

Volgens van Mulligen is de stijgende lijn dan ook niet direct alarmerend. De cijfers zijn historisch gezien of in vergelijking met andere landen nog steeds aan de lage kant. „Bovendien stromen jongeren relatief snel weer uit de bijstand. Bij ouderen duurt het meestal langer, als het bijvoorbeeld gepaard gaat met ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

Het aantal jongeren dat wél meedoet aan de arbeidsmarkt blijft met zo’n driekwart hoog. „Maar een tijdje geleden was dat deel groter”, zo merkt Van Mulligen op. „Hoe het precies werkt, is lastig te zeggen. De arbeidsmarkt is immers nog steeds krap.”

Gemeenten korten tegenwoordig minder op de bijstand en dat heeft alles te maken met de coronacrisis.

