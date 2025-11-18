Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stabiele prijzen in de supermarkt onder druk: ‘Wordt minder vanzelfsprekend’

In de supermarkt of op social media hoor je vrijwel dagelijks de klaagzang: waarom zijn die boodschappen toch zo duur? Het einde daarvan lijkt voorlopig nog niet in zicht. Bovendien moeten ‘we’ gaan wennen aan hevige schommelingen in de supermarkt. Stabiele prijzen in de supermarkt worden steeds minder vanzelfsprekend, stellen levensmiddelenfabrikanten.

De afgelopen jaren zijn de prijzen van levensmiddelen in Nederland sterker gestegen dan in de meeste andere Europese landen. Nederland is Europees kampioen hoge prijzen. In juni 2025 betaalden huishoudens 6 procent meer voor bewerkte levensmiddelen dan begin 2024.

De inflatie vlakt af, maar hoge prijzen voor grondstoffen, energie en arbeid blijven de industrie onder druk zetten. De ruimte voor voedingsmiddelenproducenten om te investeren in duurzaamheid en gezondheid, neemt daardoor af.

Grondstofprijzen zorgen voor schommelingen

„We zullen moeten wennen aan steeds sterker fluctuerende prijzen als gevolg van sterk schommelende grondstofprijzen”, zegt Cees-Jan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

De sterk fluctuerende grondstofprijzen spelen de komende jaren een steeds grotere rol in de prijsvorming van dagelijkse boodschappen. Producten die afhankelijk zijn van internationale markten, zoals koffie en cacao, zijn daarbij het kwetsbaarst. Dat komt volgens de organisatie deels door klimaatverandering, die de oogsten beïnvloedt. Verder zorgen geopolitieke spanningen en logistieke uitdagingen ook voor onvoorspelbare transportkosten. Granen, de basis voor brood, pasta en ontbijtproducten, zijn volgens de organisatie ook gevoelig voor deze schommelingen.

Prijzen van zuivel en vlees

De prijzen voor zuivel en vlees kunnen variëren door wisselende kosten voor veevoer, die weer afhankelijk zijn van wereldwijde graanmarkten. Volgens FNLI spelen bovendien ook nationale ontwikkelingen een rol. Door de stikstofdiscussie in Nederland en de uitkoopregeling voor boeren zal het aanbod krimpen, stelt FNLI. De vleesbranche stelde afgelopen weekend nog te verwachten dat rundvlees mede hierdoor fors duurder wordt (zie kader).

🥩 Rundvlees duurder Marktbureau DCA Market Intelligence ziet dat de groothandelsprijzen voor rundvlees in een jaar tijd met ruim 38 procent zijn gestegen. Over een periode van vijf jaar komt de totale stijging zelfs uit op bijna 125 procent. Liefhebbers mogen zich bovendien opmaken voor nóg hogere prijzen. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) spreekt van een „significante” stijging in 2026. Omdat consumenten vaker uitwijken naar goedkoper varkens- of kippenvlees, sluiten brancheorganisaties niet uit dat ook die prijzen stijgen.

FNLI: „Waar we gewend waren aan relatief constante prijzen, zullen we moeten wennen aan een dynamischer marktbeeld. Voor de keten ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid: betaalbaarheid voor iedereen waarborgen, zonder dat dit ten koste gaat van het verdienmodel van boeren, producenten en supermarkten.”

