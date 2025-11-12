Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: deze misleidende sms-berichten kunnen je een hoop geld kosten

Als er iemand anders inlogt op je bankaccount, is het fijn als je bank dit direct opmerkt en je waarschuwt. Maar wist je dat oplichters steeds vaker neppe bank-waarschuwingen versturen? De Fraudehelpdesk trekt daarom aan de bel: zij drukken mensen op het hart om vooral niet in dergelijke sms-berichten te trappen.

De Fraudehelpdesk zegt al meerdere meldingen te hebben ontvangen van mensen die een sms-bericht hebben ontvangen van hun ‘bank’ of Bitvavo, een Nederlands cryptoplatform. In het sms-bericht staat dat er door iemand anders in het buitenland is ingelogd op zijn of haar account. De ontvanger wordt vervolgens gevraagd om een 020-telefoonnummer te bellen als hij/zij zelf niet heeft ingelogd.

Geld kwijt

Het lijkt misschien onschuldig om dit nummer te bellen – je wilt immers niet dat iemand anders in je (bank)account zit – maar dat is het niet. Als je het nummer belt krijg je namelijk een medewerker te spreken die je zogenaamd wil helpen om je saldo ‘veilig te stellen’. Hiervoor moet je wel eerst toegang tot je account geven en dat kun je doen door bepaalde software te downloaden of inlogcodes te vragen. Als je dit doet, wordt je saldo vervolgens gestolen en kun je het ook niet meer terughalen. Bas en Ron werden eerder al het slachtoffer van cryptofraude.

De Fraudehelpdesk drukt mensen daarom op het hart om niet in dergelijke sms-berichten te trappen. „Deze sms-berichten zijn vals en komen dus niet van een bank of van Bitvavo. Ook al ziet u als afzender wel het echte nummer van Bitvavo. Dat wordt spoofing genoemd.”

De Fraudehelpdesk benadrukt dat je absoluut niet naar het opgegeven telefoonnummer moet bellen. „Reageer niet, meld de sms bij ons en verwijder deze daarna van je telefoon. Heb je toch naar het telefoonnummer gebeld? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.”

Wat is spoofing?

Spoofing is een technische truc, waardoor kwaadwillenden een valse identiteit aannemen en daarvanuit e-mails of sms’jes versturen. Dat kan gaan om oplichting met een financieel doel, maar ook om het verspreiden van desinformatie. In dit artikel lees je meer over de gevaren van spoofing.

