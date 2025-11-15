Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sinterklaasjournaal eert overleden Dieuwertje Blok aan het einde van uitzending

Aan het einde van de uitzending van het Sinterklaasjournaal over de landelijke intocht van Sinterklaas op Texel verscheen in beeld een eerbetoon aan oud-presentatrice Dieuwertje Blok.

Zij overleed in maart dit jaar aan de gevolgen van kanker.

‘Voor Dieuwertje Blok’

Nadat presentatrice Merel Westrik het journaal deze middag had afgesloten, waren beelden van golven op zee te zien en was het geluid van zeevogels te horen.

„Voor Dieuwertje”, verscheen daarop kort onderin beeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinterklaas is weer in het land en we dragen de intocht op aan de dit jaar overleden Dieuwertje Blok. Mooi! — Niels Eriks (@nielseriks) November 15, 2025

Dieuwertje Blok

Dieuwertje Blok presenteerde het Sinterklaasjournaal van 2001 tot en met 2023. Vanwege ziekte moest zij de presentatie vorig jaar overdragen aan Merel Westrik. In maart overleed Blok op 67-jarige leeftijd. Westrik draagt tijdens de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal dit jaar een kettinkje met de letter D, een verwijzing naar haar voorganger.

Landelijke Sinterklaasintocht

Sinterklaas en zijn pieten kwamen vanmiddag aan in de haven van Oudeschild op Texel voor de landelijke intocht. Sinterklaas werd op het Waddeneiland welkom geheten door burgemeester Mark Pol en duizenden bezoekers, onder wie veel kinderen.

Het waaide stevig op het eiland. Bij aankomst zei de goedheiligman dat het er „fantastisch” uitzag. „Dag allemaal, dag Texel”, riep de Sint enthousiast. Aan het einde van de intocht kwam hij op het podium met een naar eigen zeggen belangrijk bericht voor de kinderen. „Jullie mogen vanavond allemaal jullie schoen zetten!”

Ook intocht in Yerseke

In het Zeeuwse Yerseke was vandaag toch ook een intocht, terwijl deze eerder was afgelast door een aangekondigd protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Omroep Zeeland meldt dat een groep dorpelingen zelf een alternatieve intocht organiseerde en dat Sinterklaas met zo’n honderd zwarte pieten door het dorp liep.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties