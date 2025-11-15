Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sinterklaas bereikt Texel na onstuimige reis over zee, mét behulp van een zeehond

Kinderen in Nederland hebben er bijna een jaar op gewacht, maar Sinterklaas heeft vandaag weer voet aan wal gezet na zijn reis met de stoomboot helemaal vanuit Spanje.

De landelijke intocht vond dit jaar plaats op Texel, waar de goedheiligman samen met zijn pieten hartelijk werd onthaald.

Pieten zorgden weer voor de nodige onrust

De reis verliep niet helemaal zonder hobbels. Aan boord van de stoomboot zorgden de pieten zoals ieder jaar voor de nodige onrust. Zo raakte Pietje Paniek een grote stapel puzzels volledig kwijt en vroeg Piet de Smeerpoets zich af of de boot mogelijk belaagd zou worden door een zeemonster.

Ondertussen kampte Texel met een kapotte vuurtorenlamp, waardoor de stoomboot in het donker moeilijk koers kon zetten richting het eiland.

Zeemonster blijkt… zeehond

Uit het Sinterklaasjournaal bleek vanmorgen dat het vermeende zeemonster een onschuldige zeehond was. Het dier had eerder deze week nog in de zeehondenopvang op Texel gezeten en was daar vrijgelaten.

De zeehond zwom voor de stoomboot uit en leidde zo de route naar het eiland, ondanks de defecte vuurtoren.

Sinterklaas noemt wind op Texel een ‘ferm briesje’

Op Texel werd Sinterklaas ontvangen door burgemeester Mark Pol. De Sint liet weten het eiland prachtig te vinden en zei benieuwd te zijn naar wat hem te wachten stond. Het weer was typisch Waddeneiland: een stevige wind, of zoals Sinterklaas het zelf omschreef, “een ferm briesje”.

Lekker weer was het namelijk niet tijdens de intocht. Weeronline voorspelde vanochtend al dat het „waterkoud” zou worden met aardig wat wind. „Lekkere warme kleding is hier geen overbodige luxe”, stelde de weersite deze ochtend. Ook de burgemeester adviseerde in een filmpje op sociale media om mensen zich warm aan te kleden als ze naar de intocht komen.

