Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sadistische sekte zet jongeren aan tot zelfverminking- en doding via gameplatform

Nederlanders jongeren worden op het spelplatform Roblox geronseld door een sekte en aangezet tot zelfverminking, het maken en delen van kinderporno en zelfdoding. Via het horrorspel Forsaken raken zij verstrikt in een internationaal sektarisch netwerk.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Zij onderzochten maandenlang berichten en netwerken op sociale media en chatplatforms.

Sadistische sekte op gameplatform

De beweging noemt zich The Cult of Spawn. Zij gebruiken Forsaken, op het eerste gezicht een onschuldig kinderspel, om jongeren in de val laten lopen. In dit spel draait het erom dat je in een beter leven terugkomt als je doodgaat.

De criminelen winnen eerst het vertrouwen van gamers tijdens het spelen van Forsaken. Vervolgens worden ze naar besloten chatgroepen en social media-platformen als X, Telegram en Discord gelokt. Om toegang te krijgen tot deze groepen, moeten de slachtoffers een ‘offer’ brengen. Dat kan bijvoorbeeld het delen van een naaktfoto zijn of het in de huid kerven van het symbool van de sekte.

Eenmaal daar worden ze gemanipuleerd, bedreigd en gechanteerd. Als slachtoffers niet meer willen meewerken, dreigen de daders om de beelden en persoonlijke gegevens online te gooien. Volgens de leiders van de sekte heb je in het echt óók een tweede leven, waarin je ‘beter’ terugkomt.

Politie maakt zich zorgen

EenVandaag sprak met de moeder van een Nederlands slachtoffer. Haar dochter sneed het symbool in haar huid en deed bloedoffers. Ook was er een dag afgesproken waarop ze zelfmoord zou plegen. Haar omgeving wist ondertussen niet dat ze in een sadistisch netwerk verstrikt was geraakt.

De politie bevestigt dat het fenomeen ook in Nederland voorkomt en maakt zich zorgen over deze beweging. Er zijn tientallen slachtoffers en daders bekend met vergelijkbare ervaringen, die onder meer via Roblox in het netwerk van de criminelen zijn terechtgekomen.



Ingrijpen is lastig. De leiders worden regelmatig geblokkeerd en hun accounts worden verwijderd, maar dan gaan ze simpelweg onder een andere naam verder. En groepen kunnen verdwijnen, maar vervolgens ontstaat er ‘gewoon’ een nieuwe groep. Daarnaast zijn veel online chatgroepen afgeschermd.

Banden tussen verschillende sektes

Dat populaire gameplatforms worden misbruikt om op jongeren te jagen, is al langer een zorg. Eerder deed NRC onderzoek naar de internationale beweging Com (afkorting voor community) of ‘764‘, die onder meer via Roblox en Minecraft opereert en zich vooral op kwetsbare minderjarigen richt.

Ook Nederlandse kinderen zitten in die chatgroepen, waarin ze worden aangespoord tot geweld, en worden afgeperst en misbruikt. Op foto’s en video’s die in de chatgroepen worden gedeeld, zijn gruwelijke dingen te zien: dierenmishandeling, kindermisbruik, zelfbeschadiging en zelfs suïcide of moord. Deze beweging zou banden hebben met The Cult of Spawn.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties