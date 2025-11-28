Redactie Metro
Jetten vindt verwijten Keijzer richting NOS ‘echt niet kunnen’

DEN HAAG - Rob Jetten (D66) arriveert voor een gesprek met informateur Sybrand van Haersma Buma (CDA). De informateur spreekt verder met D66 en CDA. ANP JEROEN JUMELET
D66-leider Rob Jetten vindt de verwijtende tweets richting de NOS van minister en vicepremier Mona Keijzer (BBB) „echt niet kunnen”. De bewindsvrouw schreef eerder deze week dat de nieuwsorganisatie informatie van het ministerie van Gezondheid van Hamas kritiekloos overschrijft. D66 en GroenLinks-PvdA hebben daar Kamervragen over gesteld.

Toen Jetten zelf in het kabinet zat, voelde hij „een verantwoordelijkheid om zelf ook te staan voor een vrije pers in dit land en dat je je ook als minister een beetje inhoudt als het gaat om commentaar op de publieke omroep”.

Keijzer deed haar uitspraken toen een andere X-gebruiker commentaar leverde op het bericht dat NOS stopt met twitteren. „Maar wie moet hier dan voortaan de beslist betrouwbare informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikken?”, schreef die gebruiker. „Dat blijven ze doen. Ze krijgen hier alleen geen weerwoord meer. Lekker rustig”, antwoordde de minister daarop.

De cijfers over het dodental in Gaza van het gezondheidsministerie waar die X-gebruiker over begon, zijn bekritiseerd door onder andere Israël, maar zijn betrouwbaar volgens onder andere de VN, WHO en Human Rights Watch.

