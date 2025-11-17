Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verbouwing Binnenhof nog duurder dan verwacht: kost 2,7 miljard euro en is in de zomer van 2031 klaar

De renovatie van het Binnenhof is nog duurder en duurt nog langer dan eerder gedacht. De megaverbouwing kost minstens 2,7 miljard euro en is in de zomer van 2031 klaar, is de nieuwste verwachting. Eerder ging het nog om een bedrag van 2 miljard euro.

De laatste officiële inschatting van een einddatum was „op zijn vroegst eind 2028”, maar het jaartal 2030 stond ook al in documenten. Het oorspronkelijke budget was 475 miljoen euro.

Demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting, die verantwoordelijk is voor het project, kan meer vertraging of extra kosten niet uitsluiten. De nieuwe inschatting is „met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”, aldus de BBB-minister. De meeste bouwcontracten zijn inmiddels gesloten.

Houten balken verrot

Kosten voor het renoveren van de zogenoemde Grafelijke Zalen, waar de Ridderzaal bij hoort, komen er nog bij. Keijzer houdt nu rekening met ongeveer 225 miljoen euro voor die renovatie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In een rondleiding voor de pers lieten bouwvakkers zien waarom de kosten zo hoog zijn. Bij een deel van het gebouw bleek bijvoorbeeld meer dan de helft van de houten balken verrot. En in Nederland zijn te weinig leidekkers om snel het dak te vervangen. Op allerlei plekken in het gebouw zit asbest, bijvoorbeeld in de lijm van de vloerbedekking.

Ingewikkelde logistiek

Inflatie en ingewikkelde logistiek worden ook genoemd als oorzaak. Werkverkeer kan alleen via twee krappe poorten de binnenplaats op.

De verbouwing is de miljarden volgens Keijzer helemaal waard. „Het is een icoon van de Nederlandse democratie. Het alternatief is de sloopkogel erin.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Vorige Volgende

Reacties