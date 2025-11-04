Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Recordaantal vrouwen in nieuwe Tweede Kamer: hoogste percentage sinds 1918

In de nieuwe Tweede Kamer is een recordaantal vrouwen verkozen. Volgens cijfers van stichting Stem op een Vrouw gaat het om 43,3 procent van de Kamerleden, oftewel 65 vrouwen. Dat is het hoogste percentage sinds vrouwen meer dan een eeuw geleden verkiesbaar werden.

De stichting baseert haar analyse op de officiële proces-verbalen van de verkiezingsuitslagen. Daarmee wordt bevestigd dat het aandeel vrouwelijke Kamerleden opnieuw stijgt. Ter vergelijking: in 2010 was 42,7 procent van de Tweede Kamer vrouw, goed voor 64 zetels. In de jaren daarna bleef het aandeel vrouwen telkens iets lager.

Vijf vrouwen dankzij voorkeursstemmen de Kamer in

Bij deze verkiezingen wisten vijf vrouwen dankzij voorkeursstemmen alsnog een plek in de Kamer te bemachtigen. Opvallend genoeg komen er vier van één partij: GroenLinks-PvdA. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann.

Zij stonden te laag op de kandidatenlijst om op basis van de twintig behaalde zetels van de partij direct een Kamerzetel te krijgen. Dankzij voorkeursstemmen nemen zij nu de plaats in van kandidaten die hoger op de lijst stonden.

D66 blijft grootste patrij

Ook bij D66 krijgt een vrouw via voorkeursstemmen een zetel: Marieke Vellinga-Beemsterboer. De parti blijft de PVV, zoals verwacht, voor na het tellen van de briefstemmen die vanuit het buitenland zijn binnengekomen. De partij van Rob Jetten kreeg aanzienlijk meer briefstemmen dan die van Geert Wilders, zo laten de voorlopige uitslagen zien: 18,47 tegen 8,57 procent.

Daarmee is het verschil tussen de twee nog iets groter geworden. GroenLinks-PvdA kreeg net als in 2023 de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland: 28,9 procent.

Suze Groeneweg De allereerste vrouw in de Tweede Kamer was Suze Groeneweg, die in 1918 werd gekozen. Vrouwen konden zich sinds 1917 verkiesbaar stellen en kregen in 1919 ook officieel stemrecht.

Meer strategisch stemmen

Volgens Stem op een Vrouw stemde iets meer dan 6 procent van de kiezers dit jaar bewust op een vrouw die rond of onder de gepeilde zetelgrens stond. Dat wordt ook wel strategisch stemmen genoemd. Het sluit aan bij de campagne van de stichting, die sinds 2017 kiezers oproept om via voorkeurstemmen meer vrouwen de Kamer in te helpen.

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt vrijdag door de Kiesraad bekendgemaakt.

