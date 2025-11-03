Recordaantal hypotheekaanvragen: ondanks dure huizen blijft vraag stijgen
Hoewel het nog altijd niet eenvoudig is om een huis te bemachtigen, lijken de aanvragen van een hypotheek juist niet te dalen; die aanvragen groeien zelfs. Steeds meer mensen wagen de stap en vragen een hypotheek aan en dat is ook terug te zien in de cijfers. Het aantal aanvragen stijgt en de gemiddelde aankoopwaarde van woningen heeft zelfs een nieuw record bereikt.
Huizen zijn schaars, de concurrentie is groot en de prijzen blijven stijgen. Toch lijken veel kopers zich daar niet door te laten afschrikken; er mag blijkbaar best een stevig prijskaartje aan dat koophuis hangen.
Hypotheekaanvragen omhoog
Huizenkopers en woningbezitters hebben in oktober opnieuw iets vaker een hypotheek aangevraagd dan een jaar geleden. In totaal werden er die maand 52.196 hypotheekaanvragen geregistreerd, zo meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dat is ruim 4 procent meer dan in oktober 2023. Volgens HDN, dat bijna alle hypotheekaanvragen in Nederland bijhoudt, lijkt de woningmarkt daarmee voorzichtig weer een beetje op te leven.
Het merendeel van de aanvragen, zo’n 63 procent, kwam van mensen die een woning wilden kopen. De overige aanvragen waren afkomstig van huiseigenaren die hun bestaande hypotheek wilden aanpassen. Bijvoorbeeld om hun woning te verbouwen, te verduurzamen of hun hypotheek over te sluiten.
Huizenprijzen
Ook de huizenprijzen lieten opnieuw een stijging zien. De gemiddelde aankoopwaarde van een woning kwam in oktober uit op 520.600 euro, een toename van vier procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is een nieuw record gevestigd: het vorige record van 517.870 euro, dat in juli van dit jaar werd bereikt, is inmiddels verbroken.
De gemiddelde hypotheek voor de aankoop van een woning bedroeg 373.400 euro, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 2 procent. Opvallend is dat het aandeel starters op de woningmarkt stabiel bleef. Ongeveer een op de drie hypotheekaanvragen kwam van mensen die voor het eerst een huis kopen. In totaal dienden 16.445 starters een aanvraag in voor hun eerste koopwoning.
De combinatie van een krap aanbod, hogere huizenprijzen en licht gedaalde hypotheekrentes zorgt ervoor dat kopers opnieuw vaker toeslaan, al blijft het voor starters nog altijd lastig om een betaalbare woning te vinden.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Waarom hebben sommige mensen altijd een relatie? Relatietherapeut over ‘relatiehoppers’
- Ex-treem gênant: ‘Ze waarschuwde mijn vrouwelijke collega’s via een DM’
- Financiële fout: ‘Ik nam ontslag omdat ik dacht dat freelancen meer zou opleveren’
- Nieuwe regels voor asielzoekers: niet iedereen, maar deze groep mag straks werken
- Opvallend Action-gadget bespaart je honderden euro’s