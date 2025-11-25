Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechtszaak moord op Lisa (17) begonnen: dit is wat we weten

De eerste zitting in de zaak rond de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude is begonnen. In de rechtbank van Amsterdam werd vandaag een beeld geschetst dat voor nabestaanden nauwelijks te bevatten is.

Het Openbaar Ministerie zegt dat het bewijs tegen verdachte ‘Chris Jude’ zich blijft opstapelen. Jude, die zichzelf liever Desmond noemt, bleef tijdens de zitting nagenoeg stil. Dit is wat we weten.

DNA op beide slachtoffers

Volgens het OM is het DNA van de verdachte aangetroffen op zowel het lichaam van Lisa als op dat van een 30-jarige vrouw die vijf dagen eerder werd verkracht in Amsterdam. Ook vond de politie Lisa’s bloed én DNA van de verdachte op haar telefoonhoesje, dat zo’n 800 meter verderop lag.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een mes dat is gevonden in het kluisje van de verdachte in een asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Op dat mes zit DNA van Lisa. Het maakt deel uit van een messenset die Jude twee dagen voor de moord bij de Action zou hebben gekocht.

Lisa werd twee keer aangevallen

In de nacht van 19 op 20 augustus fietste Lisa van Amsterdam naar huis. Rond 04.00 uur zou de verdachte haar hebben achtervolgd bij Duivendrecht. Camerabeelden laten een zwarte fiets met witte voorvork zien, dezelfde fiets die ook bij de verkrachting is vastgelegd.

Lisa werd van haar fiets gereden en belde direct 112. Ze zei dat de man was weggefietst. Volgens het OM keerde hij na enkele minuten terug en stak hij haar dood. Via de telefoon waren nog de wanhopige kreten van Lisa te horen: „Nee, help me, stop alsjeblieft”. Daarna werd het stil.

Het eerdere slachtoffer spreekt zich uit

De verkrachting op de Weesperzijde, vijf dagen voor Lisa’s dood, duurde ongeveer een uur. De vrouw werd van achteren naar de grond getrokken, bedreigd, geslagen en misbruikt. Haar kaak brak door de klappen. Na afloop belde zij haar vriend en daarna meteen de politie.

Ook de DNA-sporen die bij haar zijn aangetroffen, leiden naar Jude. De grijze trui waarop DNA van beide vrouwen werd gevonden, lag bij een sloot in de buurt van de plaats delict.

Over de bewering van de verdachte dat hij stemmen hoort, zei advocaat van het slachtoffer Wendy van Egmond: „Het slachtoffer herkent zich totaal niet in dat verhaal.” Volgens haar was er geen sprake van een verwarde man tijdens de aanval. De vrouw was zelf aanwezig in de zaal, maar wil anoniem blijven.

Wie is ‘Chris Jude’?

Het OM weet nog steeds niet precies wie de verdachte is. Bij zijn aankomst in Nederland gaf hij op dat hij uit Nigeria komt, maar documenten ontbreken. Hij gebruikt de naam ‘Chris Jude’ sinds zijn tijd in meerdere weeshuizen. Zelf geeft hij de voorkeur aan de naam Desmond.

De verdachte zegt dat hij zich weinig herinnert van de gebeurtenissen en dat hij sinds zijn jeugd stemmen hoort die hem opdrachten zouden geven. Hij krijgt inmiddels medicatie. Binnenkort wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Tijdens de zitting schudde hij enkel zijn hoofd toen de rechtbank vroeg of hij iets wilde zeggen.

Aangrijpende dag voor nabestaanden Lisa

De ouders van Lisa waren aanwezig in de rechtbank. In een korte verklaring laten zij weten: „Het verlies van Lisa is immens groot. De steun van onze naasten en van iedereen die aan ons denkt, geeft ons veel kracht.” Ze vragen om rust om alles te kunnen verwerken.

Ook voor andere aanwezigen was het een zware dag. Het publiek zat in een aparte zaal vanwege de grote belangstelling.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten en er wordt gewacht op het psychologisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting staat gepland voor februari 2026.

