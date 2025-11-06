Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechtszaak rond mishandeld meisje Vlaardingen van start: ‘Biologische moeder leeft in een hel’

Vandaag start de rechtszaak tegen de verdachten van het zwaar mishandelde 10-jarige meisje uit Vlaardingen. Vorig jaar mei onthulde De Telegraaf het nieuws dat heel Nederland schokte. Nieuws van de Dag blikte gisteravond vooruit.

Het jonge meisje uit Vlaardingen werd mishandeld en misbruikt door haar pleegouders. Ze werd aan haar lot overgelaten, raakte in coma, had botbreuken en hield er blijvend hersenletsel aan over. Vandaag begint het proces tegen de verdachten. Misdaadjournalist Gerda Frankenhuis van De Telegraaf schoof bij Nieuws van Dag aan. Zij sprak met de biologische moeder van het mishandelde pleegmeisje, dat momenteel qua ontwikkeling op het niveau van een peuter zit.

Gesprek met moeder van het meisje uit Vlaardingen

Er wordt gesproken van de gruwelijkste zaak in de Nederlandse jeugdzorggeschiedenis. Gerda Frankenhuis: „Dit gaat je voorstellingsvermogen volledig te boven.” De journaliste meldt dat de verdachten steeds hebben volgehouden dat het meisje uit Vlaardingen van de trap was gevallen.

Zij sprak dus met de biologische moeder van het meisje. „Enorm moedig en dapper dat zij haar verhaal heeft gedaan. Zij leeft al anderhalf jaar in een hel. Haar kinderen zijn eerst al uit huis gehaald, waarvan zij zegt dat dat terecht is geweest. Dat je dan vervolgens aan allerlei deuren klopt met ‘het gaat niet goed in dat gezin’ en je krijgt gewoon geen gehoor, dat is triest.”

Documentaire

In de video hierboven (je hoort vreselijke dingen) zie en hoor je dat de biologische moeder in het begin het pleeggezin in Vlaardingen heeft bezocht. Daar zag zij dat allerlei zaken helemaal niet goed gingen. Allerlei signalen werden echter genegeerd. Ook wordt in de video gesproken over een documentaire die binnenkort te zien is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties