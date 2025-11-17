Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Raad van State: voer geen verbod in op religieuze uitingen boa’s

De Raad van State adviseert tegen het verbod op religieuze uitingen voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) dat demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) wil invoeren. De wettelijke grondslag voor een dergelijk besluit ontbreekt volgens de belangrijke kabinetsadviseur. Om zo’n verbod in te voeren, moet eerst de wet worden veranderd.

Het kabinet wil boa’s verbieden om zichtbare religieuze uitingen zoals een keppeltje of hoofddoek te dragen, omdat dit af zou doen aan hun neutraliteit. Die wens botst met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging uit de grondwet, stelt de RvS. Het is mogelijk om hiervan af te wijken, als de minister daar een goede onderbouwing voor heeft.

Dat kan echter niet zoals Van Oosten dat nu doet, via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo’n besluit kan worden genomen zonder de Tweede en Eerste Kamer om toestemming te vragen. Maar dat kan alleen als de wet dat toestaat en dat is volgens de RvS niet het geval.

