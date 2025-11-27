Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijs aan de pomp per 1 januari tóch hoger, zoveel ga je extra betalen

Eerder leek het helemaal van de baan, maar tanken wordt vanaf volgend jaar toch duurder. De brandstofaccijnzen gaan per 1 januari alsnog iets omhoog. Dat geld wordt in het openbaar vervoer gestoken.

Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bestemd was om automobilisten een jaar langer korting te geven op deze belasting, in te zetten om bezuinigingen op het openbaar vervoer te voorkomen. Daar kwam veel kritiek op, onder meer van GroenLinks-PvdA’er Habtamu de Hoop, die het een „oerdomme bezuiniging” noemde. Maar ook sleutelen aan de accijnsverlaging is een impopulaire maategel.

Prijzen aan de pomp omhoog

De accijnskorting dreigde even te sneuvelen, maar het demissionaire kabinet besloot in augustus om de korting toch te verlengen. Voor de verlenging van de accijnskorting had het kabinet op de begroting voor volgend jaar ruim 1,7 miljard euro vrijgemaakt. Daar blijft na de aanpassing door de Kamer krap 1,3 miljard euro van over. De accijns op benzine gaat daardoor met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op lpg met 1,3 cent.

🚗 Tijdelijke accijnskorting In mei 2022 voerde het toenmalige kabinet-Rutte IV een accijnskorting aan de pomp in om de benzineprijzen terug te schroeven. Door de hogere olieprijzen na de Russische inval in Oekraïne waren de benzine- en dieselprijzen flink gestegen. Op een liter benzine geldt nu een korting van 17,3 cent per liter en op een liter diesel 11,1 cent. De regering wilde in 2023 de accijnsverlaging al eens terugdraaien, maar de Tweede Kamer stak daar destijds een stokje voor.

Overigens is dit, volgens kenners, niet de enige reden dat de prijs omhoog gaat. Metro schreef eerder al dat door nieuwe Europese wetgeving de kosten voor oliemaatschappijen en tankstations de komende jaren sterk oplopen. Een van de oorzaken is de verplichting om meer biobrandstof bij te mengen. Dat maakt de brandstof wel schoner, maar ook tientallen centen per liter duurder.

