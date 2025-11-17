Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mensen zijn van plan illegaal vuurwerk af te steken

Komende jaarwisseling mag je waarschijnlijk voor de allerlaatste keer legaal siervuurwerk afsteken. Maar dat houdt vuurwerkafstekers daarna niet tegen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Zes op de tien is van plan volgend jaar ‘dan maar’ illegaal vuurwerk af te steken.

De Eerste Kamer stemde afgelopen zomer voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het kabinet wil dat dit ingaat vanaf de jaarwisseling van 2026 naar 2027. Het vuurwerkverbod heeft lang bij de Tweede Kamer gelegen, maar werd aangenomen doordat VVD en NSC besloten om toch voor te stemmen.

De komende jaarwisseling mag dus nog wel vuurwerk worden afgestoken. Heel wat gemeenten hebben zo’n verbod al wel. Metro kwam na een rondgang vorig jaar tot Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zutphen.

Volgend illegaal vuurwerk kopen

Onderzoek onder ruim 28.000 deelnemers wijst uit dat 17 procent van plan is om dit jaar vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Daarvan is 59 procent van plan om volgend jaar nog steeds vuurwerk in te slaan, óók als het dan illegaal is. Het afsteekverbod werd afgelopen jaarwisseling in vuurwerkvrije gemeenten ook al massaal genegeerd. Er vielen twee doden en meerdere gewonden en er werd weer vuurwerk gegooid naar politie en brandweer.

Op dit moment is nog alleen zwaar vuurwerk, zoals knalvuurwerk, illegaal. Een vijfde (20 procent) van de vuurwerkafstekers is van plan om dit jaar illegaal vuurwerk te kopen, bijvoorbeeld in het buitenland. Heel wat landgenoten trekken de grens over naar België voor een voorraad geknal. Dat tot frustratie van de Belgen, bleek eerder al. Buurtbewoners ervaren overlast door de drukte, parkeerproblemen en het afsteken van vuurwerk dat door Nederlanders net gekocht is.

Voor ruim vier op de tien vuurwerkafstekers is het verbod een reden om dit jaar extra veel vuurwerk af te steken. Dat geldt zeker voor jongeren. Die ‘knaldrang’ is een grote zorg voor veel mensen. De helft (53 procent) van de deelnemers zegt ongerust te zijn over meer overlast van vuurwerk, omdat dit (waarschijnlijk) het laatste jaar is dat het mag.

Voorstanders van vuurwerkverbod

Twee derde van de panelleden staan achter het vuurwerkverbod. Dat is geen verrassing: ook uit andere onderzoeken blijkt dat Nederlanders zijn helemaal klaar met de knallen en de schade die vuurwerk veroorzaakt.

De hulpdiensten en gemeenten pleiten al veel langer voor een verbod. Agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers zijn de afgelopen jaren tijdens oud en nieuw geregeld met onder meer vuurwerk bekogeld.

Oogarts Tjeerd de Faber reageerde verheugd op het vuurwerkverbod. De arts van het Oogziekenhuis in Rotterdam is „heel blij dat het gezond verstand en de rede zegevieren”. Faber pleit al jaren voor een verbod op vuurwerk. Metro sprak hem al vaker over zijn ‘strijd’ en het feit dat hij jaarlijks op 1 januari zoveel oogletsel ziet.

