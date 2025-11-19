Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pin only weg en altijd met contant geld kunnen betalen? ‘Met pinnen kan je vrouw zo zien waar je bent’

Pin only verdwijnt als het aan de overheid ligt in 2027 uit bijna alle winkels. Het moet mogelijk zijn om ook altijd met contant geld te betalen. Nieuws van de Dag ging de markt op om eens te horen wat klanten en ondernemers daarvan vinden.

De overheid heeft lang nagedacht over strengere richtlijnen over cash geld. Want zouden niet vooral criminelen met dikke pakken contant geld rondlopen? Maar nu klinkt er in Den Haag ‘pin only moet verdwijnen’. Je kent de bordjes vast wel, maar minister Eelco Heinen van Financiën wil ze vanaf 2027 weg hebben. Winkeliers en horecaondernemers worden dan verplicht om ook cash geld aan te nemen. „Op deze manier kan iedereen mee blijven doen in de maatschappij”, denkt Heinen. Er gelden zoals het er nu naar uitziet uitzonderingen voor zaken met vier of minder personeelsleden en voor winkels en horecagelegenheden die in de nacht geopend zijn.

Contant geld is geliefd op de markt

Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de Dag (SBS6) ging naar een markt in Den Haag. Daar zag hij dat betalen met cash geld er nog altijd geliefd is. „Ik heb altijd contant bij me”, zegt een Haagse dame op leeftijd. „Als ik dan kleingeld terugkrijg, gooi ik het in mijn spaarpot. Verleden keer had ik zo 600 euro gespaard.” Een andere man op de markt vindt het „niet meer ‘als’ normaal” dat pin only bij ondernemers moet verdwijnen. „Geld is gewoon geld. Mijn opa is 96 geworden zonder mobiele telefoon, zonder internet en gewoon met contant geld. Dat ging altijd perfect. Ik vind het heel goed dat het gebeurt.”

„Eindelijk eens een verstandig iets”, valt een andere marktbezoeker hem bij. Een vrouw achter een kraam wil alleen cash geld aannemen. „Het wordt tijd dat ze die banken eens aanpakken. Het pinnen is veel te duur.” Weer een andere Hagenees vindt betalen met je telefoon maar niks. „Stel dat je naar de hoeren gaat. Dat kan je vrouw zo zien waar je bent. Rot op, haha.”

