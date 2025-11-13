Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deskundigen: wacht tot 19 november met zorgverzekeringen vergelijken, dit is waarom

Het jaarlijkse overstapseizoen voor zorgpremies is vandaag – en volgens traditie op 12 november – losgebarsten. De Nederlandse Zorgverzekeringwijzer, opgezet door mensen uit de zorg, adviseert echter zorgverzekeringen pas na 19 november te vergelijken. „Dan kan het pas goed.”

Nederlandse verzekeraars hebben gisteravond laat, op de uiterste datum, hun zorgpremies voor 2026 bekendgemaakt. Metro schreef daar vanmorgen al over. Gisteren bracht Metro ook een bericht over ‘handige informatie‘ als het om zorgpremies gaat.

Voor de aanvullende verzekeringen hebben de verzekeraars tot 19 november de tijd. Genoemde Zorgverzekeringwijzer adviseert consumenten daarom met het vergelijken te wachten. Pas dan kun je over al dan niet overstappen een goede beslissing maken.

Vergelijken zorgpremies kon vroeger eerder

Tot enkele jaren geleden maakten zorgverzekeraars zowel de basis- als aanvullende zorgpremies uiterlijk op 12 november bekend, waardoor consumenten vanaf 13 november al konden vergelijken. Nu worden

aanvullende premies vaak pas dagen later gepubliceerd. Femke Koning van Zorgverzekeringwijzer.nl: „Wij adviseren te wachten tot na 19 november. Pas dan zijn alle premies zichtbaar en kun je een écht weloverwogen keuze maken.”

De grote zorgverzekeraars houden hun kaarten lang tegen de borst. De Zorgverzekeringwijzer ziet dat dit een trend is van de afgelopen jaren en dat zij steeds langer wachten met het bekendmaken van hun nieuwe premies en vooral de aanvullende dekkingen. Steeds meer zorgverzekeraars wachten tot het allerlaatste moment. Sommige zelfs tot vlak voor middernacht.

Waarom wachten zorgverzekeraars zo lang?

Zo kunnen zij eerst zien wat concurrenten doen en hun eigen zorgpremies daar strategisch op afstemmen. Het doel: zo goedkoop mogelijk uitkomen en hoog eindigen in vergelijkingssites. „Het is in feite een strategisch marketingspel”, zegt Koning. „Verzekeraars willen graag in de top 3 van vergelijkingssites staan, want steeds meer mensen kiezen daar hun verzekering.” Volgens Koning zorgt dit voor meer onzekerheid bij consumenten. Er is minder tijd om rustig te vergelijken.

„We roepen zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met praktijken die niet in het belang zijn van de consument.” Het huidige zorgverzekeringstelsel is volgens Koning te ingewikkeld geworden. „Mensen snappen er niks meer van. We krijgen regelmatig vragen zoals: wanneer worden de zorgpremies nou bekendgemaakt? Bestaat de restitutiepolis nog? Wat is het verschil tussen een budgetpolis, combinatiepolis en naturapolis? De doorsnee consument begrijpt er gewoon niks meer van. Daar moet verandering in komen.”

👇 Grote verschillen zorgverzekeringen De premieverschillen tussen zorgverzekeringen in 2026 zijn een stuk groter dan ze in 2025 waren. Tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering zit een verschil van 511 euro per jaar. Terwijl de dekking exact hetzelfde is. VinkVink is de goedkoopste met een maandpremie van 142,40 euro per maand; a.s.r. is de duurste met een maandpremie van 185 euro. Een verschil van 42,60 euro per maand, oftewel 511,20 euro per jaar. Dat is duidelijk meer dan in 2025, toen het verschil nog 433 euro per jaar was. Vannacht werden de laatste premies dus bekendgemaakt en Zorgverzekeringwijzer.nl onderzocht alle verschillen. Toch geldt volgens de site ook: vergelijk na 19 november.

Oproep om zorgpremies eenvoudiger te maken

Konings instantie roept de Tweede Kamer en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te kijken hoe het voor de consument gemakkelijker kan worden gemaakt.

Zorgverzekeringwijzer volgt de bekendmakingen nauwlettend. Op de zorgpremie 2026-pagina worden nieuwe zorgpremies direct toegevoegd zodra deze bekend zijn.

