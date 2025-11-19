Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oplichters slaan massaal toe met cadeaukaart-truc: zo herken je het

Net als je denkt dat je alle vormen van oplichting inmiddels wel kent, komt er wéér een gehaaide truc bij. De nieuwste hit in ‘oplichtersland’? De zogeheten ‘cadeaukaart-truc’. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van deze nieuwe methode. Metro vertelt je hoe het werkt én hoe je voorkomt dat je het volgende slachtoffer wordt.

Politie Midden-Nederland spreekt tegenover RTV-Utrecht haar zorgen uit over de nieuwste oplichterstruc met cadeaukaarten.

Hoe werkt de cadeaukaart-truc?

Slachtoffers van deze vorm van oplichting worden vaak op verschillende manieren online benaderd. Bijvoorbeeld via WhatsApp, sms, Facebook of e-mail. De oplichter doet zich hierbij voor als een bekende van het slachtoffer en vertelt een emotioneel verhaal, waarbij het slachtoffer wordt overgehaald om cadeaukaarten te kopen in de winkel, bijvoorbeeld de Primera of bij een supermarkt. Met name Apple en Google Play cadeaukaarten worden vaak aangevraagd.

Vervolgens worden de slachtoffers verzocht om de codes van de kaarten door te geven aan de oplichters. Zij beloven dat ze het geld van de cadeaukaarten gaan terugbetalen of dat ze de slachtoffers zullen belonen met mooi cadeaus. Dat gebeurt echter niet: de slachtoffers horen nooit meer wat van de oplichters en zijn hun geld voorgoed kwijt.

De truc kent volgens de politie nog een andere variant. Hierbij worden slachtoffers benaderd door iemand die zich voordoet als een collega van werk of een manager. Het slachtoffer krijgt vervolgens de vraag om cadeaukaarten voor de hele afdeling te kopen met de belofte dat ze het geld netjes terug krijgen. Iets wat uiteraard ook niet het geval is.

Waarschuwingen in winkels

De cadeaukaart-truc komt inmiddels zo vaak voor, dat verschillende winkels al posters hebben opgehangen om mensen te waarschuwen voor de truc. Ook worden klanten erop geattendeerd als winkeliers vermoeden dat dat nodig is, bijvoorbeeld als ze merken dat een klant regelmatig cadeaukaarten komt kopen.

Volgens de politie is het lastig om te zeggen hoeveel mensen inmiddels het slachtoffer zijn geworden van de cadeaukaart-truc, omdat veel mensen zich niet durven te melden uit schaamte. De Fraudehelpdesk heeft echter een flinke stijging gezien in het aantal meldingen. Van januari tot september 2025 kregen zij 292 meldingen binnen, tegen 89 meldingen in dezelfde periode het jaar ervoor.

