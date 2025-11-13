Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ongebruikte cadeaubon(nen) thuis liggen? Op deze manier kun je iemand ermee helpen

De feestdagen draaien vaak om cadeaus, lekker eten en het scoren van dé perfecte kerstoutfit: een periode van overvloed. Maar niet voor iedereen. In Nederland leven zo’n 540.000 mensen in armoede, en zij kunnen je hulp goed gebruiken. De Voedselbank roept mensen daarom op om ongebruikte cadeaubonnen te doneren.

Cadeaubonnen zijn een populair cadeau: in Nederland wordt jaarlijks 1,9 miljard euro aan cadeaubonnen en cadeaukaarten uitgegeven. Dat komt neer op bijna 53 miljoen cadeaubonnen per jaar en dat betekent dus dat er zo’n drie bonnen per persoon in de keukenla liggen. Een deel daarvan blijft ongebruikt en verloopt uiteindelijk.

Ongebruikte cadeaubonnen doneren

Dat is natuurlijk hartstikke zonde en daarom organiseren Voedselbanken Nederland samen met de website Wissel.nl een actie waarbij mensen hun ongebruikte cadeaubonnen kunnen doneren aan Voedselbanken Nederland. Hierdoor kun je mensen die in armoede leven een steuntje in de rug geven, zonder dat je daar zelf geld voor hoeft te betalen.

Wat doen Voedselbanken? Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Zij doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Het doel van de Voedselbanken is om armoede uit te roeien, voedseloverschotten te laten verdwijnen en het milieu minder te belasten. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten werken ze ook samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Hoe werkt het?

Heb jij nog een ongebruikte cadeaubon thuis liggen? Je kunt deze dan heel gemakkelijk uploaden op de website van wissel.nl (via voedselbanken.wissel.nl) of je kunt de kaart of bon opsturen naar Wissel.nl. De site biedt de kaarten vervolgens te koop aan en de opbrengst gaat naar Voedselbanken Nederland. Het bedrag dat daarmee wordt opgehaald, komt ten goede aan de lokale voedselbanken, waaronder de Goudse Voedselbank. Mensen hebben tot 12 december de tijd om hun vergeten boekenbonnen, dinerbonnen en cadeaukaarten van winkels of webshops te uploaden of op te sturen. Voedselbanken kunnen je hulp goed gebruiken: er is namelijk steeds minder eten door minder voedselverspilling.

Het adres is: Wissel Nederland BV, Hoofdveste 10, 3992 DG Houten, o.v.v. het referentienummer: VOEDxxxxx.

