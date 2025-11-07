Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist 11 jaar cel en tbs tegen pleegouders Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van elf jaar en tbs met dwangverpleging geëist in de zaak over de ernstige mishandeling van het Vlaardingse pleegmeisje (10). Het OM acht bewezen dat Johnny van den B. en Daisy W. hun pleegkind opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht. Dit zou zijn gebeurd tussen juni 2023 en 20 mei 2024, het moment waarop ze in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis belandde met tien botbreuken en hersenletsel.

Het meisje had onder meer vijf ribbreuken en vijf wervelbreuken. Ook vinden de officieren van justitie bewezen dat de verdachten in dezelfde periode hun pleegkind hebben mishandeld, onder meer door hard op haar bovenbenen te slaan tijdens het squatten.

Het OM verdenkt de twee pleegouders bovendien van vrijheidsberoving vanaf december 2023. Ze zouden het meisje hebben vastgeketend aan een stapelbed of in een kooi hebben gestopt met daaraan een stroomdraad. Dat is een vorm van psychische foltering, zei de officier van justitie.

Letsel

Het meisje had veel letsel, waaronder doorligplekken op de hakken. Die passen volgens het OM bij het voortdurend moeten staan in de kooiconstructie, net als de zwellingen bij de enkels van het slachtoffer.

De pleegouders zouden het kind hebben verwaarloosd, onder meer door haar onvoldoende voeding te geven en medische verzorging te onthouden. Het meisje woog nog maar 19,5 kilo.

Volgens het OM hebben de twee verdachten langdurig nauw met elkaar samengewerkt. Dat zou blijken uit de chatberichten die W. en Van den B. elkaar stuurden. Het is niet duidelijk wat er op 20 mei vorig jaar precies is gebeurd en hoe het ernstige letsel bij het kind is toegebracht. Daarover is te weinig bekend, zei de officier. „Dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen, is buitengewoon triest en nauwelijks voorstelbaar”, zei hij.

Mishandelingen

De verdachten staan ook terecht voor het mishandelen van haar halfzusje en twee jongens die bij het gezin waren ondergebracht. Het OM vindt de mishandelingen van deze pleegkinderen wettig en overtuigend bewezen.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben vastgesteld dat beide pleegouders kampen met een persoonlijkheidsstoornis en Van den B. ook met een agressiestoornis. Daarom zijn beide verdachten verminderd toerekeningsvatbaar, oordeelt het OM.

De zaak gaat dinsdag verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten. Aan het slot van deze derde en laatste zittingsdag krijgen de verdachten het laatste woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

ANP

Reacties