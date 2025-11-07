Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met een beetje geluk kun je op déze dagen het Noorderlicht spotten in Nederland

Veel mensen denken dat ze voor noorderlicht moeten afreizen naar Scandinavië of IJsland, maar niets is minder waar. Ook in Nederland is dit bijzondere natuurfenomeen heel soms te zien. En voor iedereen die staat te trappelen om het gade te slaan, hebben we goed nieuws!

De komende dagen is er namelijk een grote kans dat je het noorderlicht kan spotten. Je hebt vast weleens de prachtige beelden van het Noorderlicht voorbij zien komen op televisie of op social media. De kans is groot dat je het nu ook met je eigen ogen kan zien.

Waarom is het in Nederland te zien?

De afgelopen jaren zaten we in Nederland in een zogeheten zonnemaximum, waardoor we geregeld het Noorderlicht konden zien. Dit maximum loopt inmiddels langzaam af, maar júist dan zijn er vaak nog meerdere forse zonne-uitbarstingen te zien. Er hebben zich de afgelopen periode meerdere actieve groepjes met zonnevlekken gevormd aan de achterzijde van de zon, dus niet binnen ons beeldbereik. Maar inmiddels draaien deze vlekken onze kant op en sinds woensdagnacht hebben de vlekken zelfs verschillende vlammen geproduceerd.

Eén van die vlammen is nu onderweg naar de aarde en daardoor zou het zomaar kunnen dat we het noorderlicht gaan zien. Pas aan het einde van deze middag gaan we daadwerkelijk weten of het gaat lukken, maar de kans is in ieder geval heel groot. „Meestal is het drie uur na het bereiken van de aarde raak”, zo legt meteoroloog Wouter van Bernebeek uit. „Begin deze avond is het al donker en de rest van de weersomstandigheden zijn ook goed. Het is helder, vooral in het midden en zuiden van het land. Dus dat gaat hoe dan ook mooie beelden opleveren.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Waar kun je het Noorderlicht het beste zien?

Zorg er dus voor dat je je camera of verrekijker vanavond gereed houdt en wees niet getreurd als je vanavond geen tijd hebt: de kans is namelijk groot dat het Noorderlicht ook de komende dagen goed te zien zal zijn in Nederland. Met name dit weekend en begin volgende week liggen de zonnevlekken gunstig gepositioneerd, waardoor de kans groot is dat ze richting de aarde gaan. Door de korte dagen en lange nachten in deze periode is er ook meer kans dat de prachtige kleuren ook echt te zien zijn, maar daarvoor moet de hemel wel onbewolkt zijn. En laat dat nou nét het geval zijn dit weekend.

Als we Quest moeten geloven, hebben vooral mensen die op de Waddeneilanden wonen kans op het mooiste uitzicht. Ook benadrukken zij dat het poollicht niet altijd met het blote oog zichtbaar is en dat je soms niet meer ziet dan een witte vlaag, maar dat je met je fotocamera de kleurrijke lichtflitsen wel kan vastleggen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties