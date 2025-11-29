Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noodradio duikt massaal op in verlanglijstje voor Sinterklaas

Met pakjesavond in zicht schuiven Nederlanders weer aan tafel voor het samenstellen van hun verlanglijstjes. En daarin staat dit jaar een opvallende nieuwkomer: de opwindbare noodradio met ingebouwde zaklamp.

Volgens Lootjestrekken.nl, het meest gebruikte platform voor het trekken van lootjes, is de radio in een paar dagen tijd doorgeschoten van zo’n 10.000 naar ruim 15.000 vermeldingen. Daarmee staat het apparaat inmiddels op plek zes van de meest gevraagde cadeaus.

„Vooral 50-plussers hebben de noodradio op hun wensenlijst voor de feestdagen staan. En voor 80 procent zijn het mannen’’, zegt Pien Steentjes, woordvoerder van Lootjestrekken, tegen het AD.

Grote piek in verkoop van noodradio’s

Niet alleen verlanglijstjes worden gedomineerd door de noodradio: webwinkels merken dezelfde trend. Amazon ziet de verkoop de laatste dagen ruim zes keer hoger liggen dan normaal.

Ook bij de ANWB worden noodradio’s en complete noodpakketten opvallend vaak besteld; de vraag stijgt de afgelopen weken met tientallen procenten.im

Zes op de tien Nederlanders denkt dat de kans op een noodsituatie het afgelopen jaar groter is geworden, bijvoorbeeld door extreem weer of cyberaanvallen. Het is niet de vraag of er een noodsituatie zal optreden, maar wanneer, stelt een vergelijkbaar aantal Nederlanders in een representatief onderzoek van bureau Markteffect in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tegelijkertijd zegt nog geen 30 procent van de respondenten voorbereid te zijn op zo’n situatie. Zij hebben bijvoorbeeld een noodpakket of noodradio in huis.

Noodpakket in het Sinterklaasjournaal

De populariteit komt niet helemaal uit de lucht vallen. De overheid stuurt deze periode een advies over noodpakketten naar alle huishoudens. Daarnaast speelde ook het Sinterklaasjournaal een rol: daar riep Hoofdpiet eerder een noodsituatie uit en werden kinderen aangespoord een noodpakket te bestellen.

Mensen konden dit op de website van het Sinterklaasjournaal doen. Tot nu toe hebben bijna een kwart miljoen mensen dit gedaan.

