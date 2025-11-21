Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze Nederlandse stad is uitgeroepen tot de beste fietsstad ter wereld

Dat Nederland hoog scoort in de lijst van de beste fietssteden ter wereld, kan geen verrassing zijn. Maar wist je dat één van onze steden het zelfs tot de eerste plek heeft geschopt? Utrecht is namelijk uitgeroepen tot de beste fietsstad ter wereld.

De Copenhagenize Index, een internationale ranglijst van fietsstede, wordt om de twee jaar opnieuw uitgebracht. In de lijst van dit jaar staat Utrecht op de allereerste plek en dat is natuurlijk met een reden. Volgens de jury is Utrecht zo’n fijne fietsstad vanwege zijn goed verbonden fietsroutenetwerk en een steeds groter aantal paden waar fietsers voorrang hebben.

Beste fietsstad ter wereld

En dat is niet het enige waar de jury lyrisch over is. Ook de ruim 100.000 fietsenrekken op straat kunnen op de nodige complimenten rekenen, net als het feit dat veel stallingen bewaakt worden. In de lijst wordt ook nog stilgestaan bij het feit dat Utrecht de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld heeft, namelijk de hoofdstalling bij treinstation Utrecht Centraal.

„Wat Utrecht onderscheidt, is dat de stad al vroeg begreep wat cruciaal is: het doel is niet langer om ruimte te maken voor fietsen, maar de stad rond de fiets te construeren”, zo schrijft de jury. Dit is overigens niet de eerste keer dat Utrecht in de ‘prijzen valt’, want eerder werd de stad ook al door Lonely Planet uitgeroepen tot één van de beste reisbestemmingen ter wereld.

Kopenhagen ook populair

Bij de vorige twee edities werd Kopenhagen nog uitgeroepen tot de beste fietsstad en eindigde Utrecht op de tweede en derde plaats. Dit jaar hebben ze stuivertje gewisseld en staat Kopenhagen op de tweede plaats, Gent op de derde, Amsterdam op de vierde en Parijs op de vijfde plek. Verder staan er nog twee Nederlandse steden in de top dertig, namelijk Den Haag (12de plaats) en Rotterdam (23ste plaats).

Nederland mag dan wel een fijn fietsland zijn, maar nog steeds belanden er geregeld fietsers op de eerste hulp. In dit artikel lees je hoeveel dat er gemiddeld zijn.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties