Ruim helft van de Nederlanders voelt zich onder druk gezet om gezellig te doen tijdens kerst

Voor veel Nederlanders voelt december nog steeds als een verplicht nummer. Terwijl kerst juist draait om samen zijn, blijkt uit onderzoek van Greetz dat 55 procent zich sociaal onder druk gezet voelt om ‘gezellig’ te doen.

Sociaal psycholoog Dr. Tila Pronk noemt dat in gesprek met persbureau ANP de „kerstparadox”: het verlangen naar rust én verbinding tegelijk.

Appgroepen voor kerst meer stressvol dan het diner zelf

Niet het kerstdiner, maar de familie-app veroorzaakt de meeste spanning. 31 procent vindt het voortdurende overleg over plannen en verwachtingen stressvol. Ook kerstmuziek in winkels (32 procent) en de druk om alles perfect te doen (25 procent) dragen bij.

Volgens Pronk leidt de combinatie van sociale verplichtingen en tijdsdruk tot overprikkeling. „Het is logisch dat mensen het gevoel hebben overbelast te zijn.”

Stress met kerst vermijden

Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) probeert bewust kerststress te voorkomen. Minder koken, minder organiseren, vaker ontspannen. Toch blijft de keuken voor 1 op de 5 een stresspunt tijdens kerst. „Wie iedereen tevreden wil houden, raakt zelf overprikkeld. Net als in het vliegtuig: eerst je eigen zuurstofmasker op”, raadt Pronk aan.

Gelukkig zijn er ook nog andere tips om een beetje ontspanning op te zoeken tijdens de feestdagen. Metro zet er een aantal op een rijtje.

1. Plan je agenda niet te vol

Feestjes, borrels, familiebezoeken… het kan snel te veel worden. Kies vooral de activiteiten die jij leuk vindt en laat de rest los. Je plezier is belangrijk bij het plannen van je tijd.

2. Houd cadeaus binnen budget

Cadeaus geven is leuk, maar kan ook stressvol zijn voor je portemonnee. Stel een budget op en houd je eraan. Kleine of zelfgemaakte cadeaus zijn vaak net zo waardevol als dure aankopen.

3. Geniet van familie op jouw manier

Familiebezoek kan gezellig zijn, maar soms ook vermoeiend. Neem pauzes, maak een wandeling of zoek even wat tijd voor jezelf. Lees een boek, kijk een film, ga fietsen of doe een dutje. Even opladen kan wonderen doen.

4. Vergeet je normale routine niet

Voldoende slaap, gezond eten, bewegen en ontspanning zijn extra belangrijk in de periode van kerst. Een massage, meditatie of gewoon goed ademen helpt om stress te verminderen.

Samen zijn blijft belangrijk

Verbinding staat voorop tijdens kerst. 67 procent vindt het pas echt kerst als iedereen samen is. Cadeaus zijn minder belangrijk, een onverwachte kerstkaart wordt juist extra gewaardeerd. „We leven op als we samen zijn en stilstaan bij wat de ander voor ons betekent”, zegt Pronk. Juist een kaart schrijven, kan helpen bij het verlagen van de stress en de verbinding versterken. „Het is een ideaal ritueel om even stil te staan bij iemand die je waardeert.”

Verlichting al ophangen vóór de kerst

Wat misschien ook stressverminderend is, of je in ieder geval gelukkiger maakt, is het (nu al) ophangen van kerstverlichting. Metro schreef in september nog over een onderzoek waaruit bleek dat vroeg je huis versieren met kerstdecoratie niet alleen voor extra gezelligheid zorgt, maar ook een positief effect kan hebben op je welzijn.

