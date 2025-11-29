Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders deden dit jaar meer iDEAL-aankopen op Black Friday (maar geen nieuw record)

Nederlanders hebben op Black Friday bijna 8 procent meer online aankopen gedaan via betalingssysteem iDEAL dan vorig jaar.

Daarmee lijkt er opnieuw flink geshopt tijdens het jaarlijkse koopjesfestijn, maar er was op de vrijdag zelf geen sprake van een record.

Meer Black Friday aankopen via iDeal

Volgens iDEAL telden alle transacties vrijdag op tot bijna 6,3 miljoen. Vorig jaar ging het nog om ruim 5,8 miljoen. In 2023 waren er op Black Friday nog meer dan 7,1 miljoen iDEAL-transacties.

De vergelijking met twee jaar geleden gaat eigenlijk mank omdat Black Friday-aanbiedingen zich tegenwoordig niet meer beperken tot de vrijdag na Thanksgiving, maar steeds meer worden uitgesmeerd over een langere periode.

Commerciële druk Van folders en e-mails tot social media en televisiespots: de campagnes zijn al weken zichtbaar en domineren het straatbeeld en de digitale kanalen. De commerciële druk rondom Black Friday wordt door veel Nederlanders dan ook als storend ervaren, zo blijkt uit onderzoek. 73 procent vindt dat er te veel reclame wordt ingezet, tegenover slechts 10 procent die dit niet storend vindt. De peiling laat zien dat de irritatie breed leeft, maar geeft geen antwoord op de vraag of dit daadwerkelijk invloed heeft op het koopgedrag.

37,8 miljoen betalingen

In de week voorafgaand aan Black Friday deden consumenten dit jaar ongeveer 37,8 miljoen betalingen via iDEAL.

Dat waren er vorig jaar zo’n 36,3 miljoen en in 2023 circa 28,6 miljoen. Bezien over een langere periode is er dus wel sprake van een record.

Kortingen niet allemaal te vertrouwen

Voorafgaand aan Black Friday gaf een meerderheid van de Nederlanders aan de kortingen niet te vertrouwen. Onder 1000 ondervraagden, bleek 68 procent sceptisch te zijn over de aanbiedingen, terwijl slechts 10 procent aangaf er vertrouwen in te hebben.

Veel consumenten gaven aan dat ze het gevoel hebben dat kortingen vaak misleidend zijn, en dat de werkelijke besparing beperkt is.

Die kritische houding werd versterkt doordat 84 procent van de ondervraagden dacht dat sommige winkels vooraf prijzen verhogen om de kortingen aantrekkelijker te laten lijken. Door een hogere ‘van-prijs’ te communiceren, lijkt de korting groter dan hij daadwerkelijk is.

