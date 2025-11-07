Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn we in Nederland goed voorbereid op drone-aanvallen? Defensie reageert

Nadat er eerder in Duitsland en Denemarken bij vliegvelden drones werden gespot, zijn ze nu ook in België gesignaleerd. De drones zorgen niet alleen voor een flinke verstoring van het vliegverkeer, maar ook voor veel zorgen: grotere drones kunnen namelijk explosieven en wapens met zich meedragen. Zijn we hier in Nederland wel goed op voorbereid?

In ons buurland België is het deze week een komen en gaan van drones bij vliegvelden. Vanochtend vroeg werd het vliegverkeer bij het vliegveld van de Belgische stad Luik nog voor korte tijd stilgelegd vanwege een dronemelding. Gisteravond laat waren korte tijd meerdere vliegvelden in België gesloten na meldingen van drones in de omgeving. In Nederland werd afgelopen woensdag ook een drone gespot boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant. Een onderzoek van de marechaussee leverde echter niks op: zij troffen niks meer aan.

Hoe zit het in Nederland met drone-aanvallen?

Maar betekent dit dat we in Nederland de beveiliging moeten aanscherpen? En krijgen we straks ook te maken met vergelijkbare taferelen als in België? Het ministerie van defensie laat vandaag aan NU.nl weten dat er voorlopig nog geen reden is om extra voorzorgsmaatregelen te treffen. „Defensie heeft detectiesystemen om drones op te merken en deze zijn voldoende om verstoringen op te merken”, aldus een woordvoerder.

Daarnaast handhaven de politie en marechaussee de no-flyzones, de gebieden waar je niet met drones mag vliegen. „De systemen zijn nu niet opeens meer of anders geworden”, zegt de woordvoerder over de detectie van drones. „Ze zíjn goed en wáren al goed. We houden dat continu in de gaten, zeker boven luchthavens en vliegbasissen.”

Drone neerhalen?

Ook laat de woordvoerder weten dat de draaiboeken niet zijn aangepast voor scenario’s waarin een drone is gesignaleerd. Het gaat daarbij vooral om het tijdelijk omleiden van vluchten tot het gevaar is geweken. „De veiligheid van het vliegverkeer staat boven alles.” Of er in het draaiboek ook scenario’s staan waarin Defensie probeert een drone neer te halen, is iets waar de woordvoerder niet op in wil gaan. Maar: „Stel dat een drone een uur lang boven de polderbaan hangt, dan kan je er geld op inzetten dat de marechaussee in actie komt.”

Ontwikkelingen België worden in de gaten gehouden

De marechaussee is verantwoordelijk voor de veiligheid op burgerluchthavens. Een woordvoerder van de marechaussee laat desgevraagd weten dat de dronemeldingen in België vooralsnog geen reden zijn om de veiligheidsmaatregelen in Nederland aan te scherpen. „We hebben altijd al de taak om alert te zijn. Dus dat doen we al jaren, sinds drones in opkomst zijn.” Volgens hem kan de marechaussee op verschillende manieren ingrijpen bij drones. „Idealiter zou je de dronebestuurder aantreffen en de drone naar beneden laten halen.” Hierna volgt dan een onderzoek en wellicht een boete of aanhouding. Mocht dit niet lukken, dan zijn er altijd nog andere mogelijkheden.

Defensie laat in ieder geval weten dat ze de ontwikkelingen in België ‘nauwlettend in de gaten’ houden. Ook is er contact met de buurlanden, die informatie delen, aldus de Defensiewoordvoerder.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties