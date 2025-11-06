Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Morgen heerlijk terrasjesweer verwacht, maar daarna nemen de temperaturen weer af

Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat de lente zijn intrede heeft gedaan. Het zonnetje schijnt en de temperaturen zijn zacht, maar niet voor lang meer: aan het einde van de week maakt het zonnetje plaats voor bewolking en wordt het weer een stuk frisser.

Het lenteachtige weer zet vandaag nog even door: het wordt een zonnige dag met temperaturen rond de 14 à 15 graden. Er is wel wat sluierbewolking, maar daar prikt het zonnetje geregeld doorheen. Het blijft droog met een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden of zuidoosten.

Terrasjesweer met heerlijke temperaturen

Ook morgen wordt het nog lekker weer. De dag begint weliswaar grijs, maar in de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. In de middag kunnen we genieten van heerlijke temperaturen rond de 15 tot 17 graden met flink wat zonnestralen. De ideale omstandigheden om het weekend in te luiden op een terrasje! Een dikke trui is geen overbodige luxe, want de zon gaat al rond 17.00 uur onder en het koelt daarna snel af.

Ook in het weekend is het nog genieten geblazen: zaterdag verloopt droog met nog steeds zachte temperaturen rond de 14 graden. Zondag ken er helaas wel een spatje regen vallen en kunnen we ook merken dat de temperaturen beginnen te dalen naar zo’n 13 graden. Toch blijft het alsnog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het niet warmer dan 12 graden begin november, dus we hebben niks te klagen.

Weersverwachting volgende week

Wel kan het in de nacht van zondag op maandag flink mistig worden. Helaas hebben we volgende week weer te maken met wisselvallig weer. Er kunnen hier en daar wat regenbuien vallen, maar het blijft overwegend droog waarbij het zonnetje zich af en toe laat zien. De temperatuur ligt wel een stuk lager dan deze week, het wordt namelijk maximaal 12 graden. Extra reden dus om de komende dagen nog flink te genieten van het lenteachtige weer!

Wist je dat er mogelijk een koude winter op komst is? Je leest er hier meer over.

