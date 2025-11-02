Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden, steunt Klaver

Marjolein Moorman (GroenLinks-PvdA) wil geen fractievoorzitter worden van haar partij, nadat Frans Timmermans vanwege de tegenvallende verkiezingsuitslag was opgestapt. Dat zegt zij in haar podcast De Binnenkamer, die ze samen met haar echtgenoot maakt.

Moorman vindt dat Jesse Klaver het moet gaan doen, zegt ze in haar eigen podcast. Dit zou ze hem ook al hebben laten weten.

Maandagochtend vergadert de fractie over wie Timmermans gaat vervangen. Het is niet bekend wie zich kandidaat heeft gesteld. Wel hebben Kamerleden Esmah Lahlah en Kati Piri al gemeld dat zij niet beschikbaar zijn.

Moorman werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Timmermans. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam en houdt zich onder meer bezig met onderwijs. Moorman stond op de zesde plaats van de kandidatenlijst van haar partij en wordt op 12 november als nieuw Kamerlid geïnstalleerd.

