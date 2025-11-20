Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dorp Moerdijk verdwijnt echt, gemeenteraad stemt in met plan

Het dorp Moerdijk in Noord-Brabant verdwijnt. Daarmee heeft de gemeenteraad woensdagavond ingestemd. Het plan kreeg 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Ook een motie over een verbeterde compensatieregeling voor huisverkoop werd aangenomen.

De gemeente onderzocht jarenlang alternatieven, maar komt tot de conclusie dat het dorp moet verdwijnen om over tien jaar ruimte te maken voor project Powerport. Daarmee is 450 hectare gevonden voor energie-infrastructuur, groei en verduurzaming. Het Moerdijkgebied wordt dan een belangrijk knooppunt in de energietransitie. Zo komt er een nieuw stroomstation waar door windmolens op zee opgewekte energie aan land op het stroomnet wordt gekoppeld. Die stroom is nodig voor woningen en bedrijven en moet Nederland minder afhankelijk van het buitenland maken.

De meerderheid van de raadsleden stemde met pijn in het hart in, maar hoopt zo regie te houden over de gevolgen en de zorg voor de inwoners. Enkelen lichtten hun stem vooraf toe. Een emotioneel raadslid van Moerdijk Lokaal zei het enorm moeilijk te vinden te beslissen over de toekomst van vrienden en familie en over een dorp waar hij zelf meer dan 40 jaar woont. Zijn fractiegenoot zei in te stemmen „niet uit overtuiging, maar om onze positie te beschermen”. Een derde fractiegenoot stemde „ja vanuit het brein, maar met pijn vanuit het hart”. De partij zal „tot het bittere einde Moerdijkers bijstaan”.

Emotie

Ook burgemeester Aart-Jan Moerkerke was zichtbaar geëmotioneerd. „Een moeilijk en pijnlijk besluit”, is zijn conclusie, en benoemde de enorme impact op de inwoners. Hij sloot de raadsvergadering met een moment van bezinning, waarna het kort volledig stil was in de raadszaal.

De motie over een vernieuwde compensatieregeling werd met dezelfde stemverdeling aangenomen. Inwoners konden tot nu toe hun huis voor 95 procent van de waarde aan de gemeente verkopen, maar dat is nu opgehoogd naar 100 procent. Ook moet de gemeente zorgen dat mensen gezamenlijk naar een nieuwe plek in de gemeente kunnen verhuizen als zij dit willen.

Op 1 december willen gemeente, Rijk en provincie verder beslissen over de randvoorwaarden om het haven- en industrieterrein uit te breiden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Reacties