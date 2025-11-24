Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helft Nederlanders is het eens met spreidingswet

De helft van de Nederlanders vindt dat de overheid gemeenten mag verplichten asielzoekers op te vangen om de hulpverlening eerlijk te verdelen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van een stelling over de spreidingswet van Kieskompas. Ongeveer 41 procent is het er niet mee eens.

In de gemeenten Tynaarlo en Utrecht zijn de meeste mensen het eens met de spreidingswet. Ongeveer 70 procent van de mensen in deze gemeenten vindt dat de overheid gemeenten mag verplichten asielzoekers op te vangen. In Westerwolde, de gemeente waar het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt, is tweederde van de mensen voorstander van de wet.

Op Urk is het grootste deel van de mensen het oneens met de spreidingswet. Ruim 70 procent vindt dat gemeenten niet verplicht mogen worden asielzoekers op te vangen. Ook in Bunschoten en Rucphen zijn relatief veel mensen het niet eens met de regeling. De PVV, fel tegenstander van de spreidingswet, scoort al jaren goed in deze gemeenten.

Verdeling over gemeenten

Kieskompas ontwikkelt tijdens verkiezingen een stemhulp waarmee kiezers hun opvattingen kunnen vergelijken met de standpunten van politieke partijen. In de stemhulp van de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 stond een stelling over de spreidingswet. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben antwoord gegeven op de stelling: ‘De landelijke overheid mag gemeenten verplichten meer asielzoekers op te vangen, zodat de opvang eerlijk over Nederland wordt verdeeld.’

De spreidingswet is een regeling om asielzoekers te verdelen over alle gemeenten. De wet is vorig jaar in februari ingegaan. De grootste verandering met de spreidingswet is dat gemeenten een wettelijke taak hebben in het opvangen van asielzoekers. Hiervoor hing dat af van de bereidwilligheid van gemeenten.

