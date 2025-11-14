Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Aantal schademeldingen na aardbeving Groningen loopt op naar 246

ZEERIJP - Plaatsnaambord van het Groningse dorp Zeerijp, waar een aardbeving met een kracht van 3.4 heeft plaatsgevonden. Het is daarmee de op twee na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten. Ondanks de sluiting van het Groningen-gasveld in april 2024 zullen de aardbevingen naar verwachting nog een tijd doorgaan. ANP SIESE VEENSTRA
ANP / ANP

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn inmiddels 246 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarnaast belden tientallen mensen met de organisatie en deden zij melding van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie.

In Zeerijp en omgeving werd een beving met een kracht van 3.4 en een naschok van kracht 2.1 waargenomen. De beving is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum. Die had een kracht van 3.1.

Het instituut gaat door met het registreren van schademeldingen. Zaterdag en zondag kunnen mensen tussen 09.00 en 15.00 uur terecht bij het telefonische serviceloket.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties