66 schademeldingen na aardbeving Groningen

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn tot 12.00 uur vrijdag 66 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarnaast belden tientallen mensen met de organisatie. Twaalf inwoners maakten melding van een Acuut Onveilige Situatie.

Zeerijp en omgeving werden opgeschrikt door een beving met een kracht van 3.4 en een naschok van kracht 2.1. De beving is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum met een kracht van 3.1.

Het instituut gaat door met het registreren van schademeldingen en hoopt vrijdag rond 17.00 uur met een update van de cijfers te komen. Op zaterdag en zondag is tussen 09.00 en 15.00 uur het telefonische serviceloket open. Vanaf vrijdag 13.00 uur zijn er steunpunten rondom Zeerijp in de plaatsen Loppersum en Garrelsweer open.

