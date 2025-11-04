Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen denken vaker na over eigen gedrag, maar grijpen zelden in bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Door de toenemende aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn veel mannen bewuster gaan nadenken over hun eigen houding. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O.

Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de meesten niets zeggen als ze anderen over de schreef zien gaan.

Ipsos verwijst in het onderzoek naar de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht afgelopen zomer. Die zaak leidde tot veel maatschappelijke discussie over geweld tegen vrouwen en over wat wel en niet acceptabel gedrag is. Sindsdien zegt ruim een kwart van de ondervraagde mannen vaker stil te staan bij hun eigen gedrag of opmerkingen, en ook bij het gedrag van mannen in hun omgeving.

Mannen vinden dat ze elkaar moeten aanspreken, maar doen het niet

Zeven op de tien mannen vinden dat mannen elkaar vaker zouden moeten aanspreken op ongepaste opmerkingen of gebaren. Toch blijft dat meestal bij een goed voornemen, want het merendeel grijpt in de praktijk niet in.

De belangrijkste redenen om te zwijgen zijn twijfel en sociale druk. Mannen vragen zich af of het echt nodig is om iets te zeggen, of zijn bang om de sfeer te verpesten. Volgens Ipsos zou de helft eerder iets zeggen als anderen in de groep hetzelfde zouden doen.

Nieuwe campagne moet gesprek op gang brengen

Om dat gedrag te veranderen, start de rijksoverheid vandaag een campagne onder de naam ‘Man, zeg er wat van!’. De campagne, ontwikkeld in samenwerking met regeringscommissaris Mariëtte Hamer, moet mannen stimuleren elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. De boodschap is te zien op tv, online, in de horeca en in bioscopen.

Tegelijk laat het onderzoek zien dat niet alle mannen het eens zijn over wat grensoverschrijdend gedrag precies is. De helft vindt dat gedrag tegenwoordig te snel zo wordt genoemd. Zo’n 10 procent ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag überhaupt niet als een groot probleem in Nederland.

Reacties