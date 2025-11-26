Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit ga je betalen voor kraanwater, dat in 2026 duurder wordt

Alsof het leven niet al duur genoeg is, gaat je drinkwaterrekening volgend jaar ook nog omhoog. Meerdere drinkwaterbedrijven hebben bekendgemaakt dat ze hun tarieven in 2026 gaan verhogen. Lees hier waarom ze dat doen en hoeveel je maandelijkse kosten precies omhoog gaan.

Niet alleen treinkaartjes, NS-abonnementen en vakanties worden duurder, ook je waterverbruik en de vaste prijs die je betaalt voor een wateraansluiting stijgt in prijs. De hogere kosten hebben vooral te maken met de grote investeringen die drinkwaterbedrijven moeten doen, zo vertelt branchevereniging Vewin aan persbureau ANP.

Meer vraag naar water

Zo stijgt de vraag naar kraanwater, maar is er tegelijkertijd minder water. Door klimaatverandering hebben we steeds meer extreem droge en natte periodes in Nederland, daardoor is er minder water beschikbaar voor de productie van kraanwater en wordt er meer water verbruikt.

Daarnaast kost het waterbedrijven ook meer geld om water schoon te krijgen. „We zien steeds meer vervuiling in onze bronnen. Dat heeft met van alles te maken, zoals meer medicijnresten doordat de bevolking ouder wordt, bestrijdingsmiddelen en lozingen vanuit de industrie”, aldus een woordvoerder van Vewin.

Zoveel ga je meer betalen voor kraanwater

Maar in hoeverre gaan we de prijsstijging van waterverbruik merken in onze portemonnee? Drinkwaterbedrijf PWN, dat actief is in grote delen van Noord-Holland, heeft al laten weten dat de prijs per 1000 liter met 6 cent omhoog gaat, tot 1,98 euro. De vaste aansluitkosten komen uit op 97,12 euro per jaar, dat is bijna 10 euro meer dan dit jaar. „Voor een gemiddeld huishouden is de drinkwaterfactuur ongeveer 1,35 euro per maand hoger dan in 2025”, aldus PWN.

Bij Dunea, dat actief is in het westen van Zuid-Holland, kost water volgend jaar 1,58 euro per kubieke meter. Dat is 12 cent meer dan nu. De vaste aansluiting wordt bij kleinere verbruikers bijna 16 procent duurder, namelijk 90,14 euro per jaar. Oasen, dat actief is in andere delen van Zuid-Holland, verhoogt het drinkwatertarief met 5 cent, maar laat de aansluitkosten onveranderd. Mensen die in Drenthe wonen, zien de kosten van hun waterverbruik stijgen met 8 cent tot 1,14 euro per 1000 liter. De jaarlijkse vaste kosten voor de wateraansluiting stijgen met net geen 8 procent tot 121,89 euro, aldus leverancier WMD.

