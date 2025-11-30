Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koud weer komt eraan (maar het duurt nog even)

Het winterse weer laat nog even op zich wachten in december. Door de toevoer van zachte lucht blijft de temperatuur in de eerste helft van december naar verwachting rond de 5 tot 10 graden.

Slechts in een enkele nacht is er kans op vorst. Dat laat Weeronline weten in een voorlopige maandverwachting.

December begint zacht, maar koud weer komt eraan

Normaal gesproken is het begin december overdag een graad of 7 en ’s nachts een graad of 2. Van tijd tot tijd trekken er buien over het land, waarin veel regen kan vallen en er een harde wind staat.

In de tweede helft van december blijft het wisselvallig en is naar verwachting kouder weer op komst. Voorlopig worden temperaturen verwacht van een graad of 6 overdag en in de nacht daalt het richting het vriespunt.

Door de toenemende kou en wisselvalligheid neemt ook de kans op winterse neerslag toe. Volgens de weerdienst is er 10 tot 15 procent kans dat het ook daadwerkelijk gaat sneeuwen tijdens de kerstdagen.

Vooral korte, winterse perioden

Meteoroloog Jaco van Wezel temperde wel al eerder de verwachtingen voor een lange, koude winter. Volgens hem zijn er daarvoor „weinig aanwijzingen”. Maar de kans op kortere winterse perioden is dit jaar wél groter. „Vooral halverwege december en in januari kunnen sneeuw en vorst tijdelijk de kop opsteken.”

In februari lijkt de zuidwestenwind terug te keren, wat de kans op nat en onstuimig weer vergroot.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties