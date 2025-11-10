Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen kunnen ‘kinderlijk eenvoudig’ aan een illegale fatbike komen, branche maakt zich zorgen

Het beloofde toezicht op de verkoop van fatbikes schiet ernstig tekort. Een illegale fatbike is nog steeds „kinderlijk eenvoudig” en spotgoedkoop te krijgen en toezichthouders treden nauwelijks op.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Weinig terechtgekomen van strenger toezicht

Het kabinet beloofde de Tweede Kamer begin dit jaar strenger toezicht, nadat bleek dat grote hoeveelheden Chinese fatbikes via allerlei omwegen de Europese Unie (EU) binnenkomen. De fietsen worden in Nederland via sociale media en webshops aangeboden, voor dumpprijzen vanaf 650 euro. Via de legale weg betaal je doorgaans minstens 1200 euro voor zo’n fiets.

Toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener kondigde in februari strengere controles aan op de import en verkoop door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de douane. Ook moesten platforms als Marktplaats en Bol foute advertenties sneller verwijderen.

Van het strengere toezicht is weinig terechtgekomen, blijkt negen maanden na dato. Waar vorig jaar nog 16.500 Chinese fatbikes werden onderschept, melden ILT en NVWA nu geen aanleiding te hebben gehad om onveilige elektrische fietsen in beslag te nemen. De ILT zegt dat er nog geen sancties zijn opgelegd. De douane lijkt ook weinig te hebben gedaan.

🚲 Ongelukken met fatbikes Het aantal ongelukken met fatbikes stijgt. De grove schatting is dat jaarlijks 5000 fatbikers op de spoedeisende hulp worden behandeld. Traumachirurgen trekken aan de bel, omdat ze zoveel letsel zien. Volgens VeiligheidNL is het aantal gevallen van hersenletsel door ongelukken met elektrische fietsen in vijf jaar verzesvoudigd. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro.

Kinderlijk eenvoudig om illegale fatbike te kopen

Wel hebben ILT en NVWA met Bol en Marktplaats gesproken. Volgens de ILT worden er dankzij het verscherpte toezicht in Nederland nauwelijks meer fatbikes met illegale specificaties aangeboden. Maar ook daar valt nog het een en ander op af te dingen. Marktplaats geeft geen cijfers, Bol zegt 121 advertenties te hebben verwijderd.

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg, zegt fatbike-ondernemer Armando Muis van La Souris tegen de krant. De legale markt is „redelijk onder controle”, maar via AliExpress, de zwarte markt, TikTok en Snapchat zijn precies dezelfde fatbikes te koop, zonder restricties.

Onderzoek van het AD leert dat illegale modellen met een motor van 1000 watt inderdaad binnen enkele dagen leverbaar zijn vanuit magazijnen in Polen. Ook op TikTok en Snapchat is er ook veel aanbod.

RAI Vereniging, die de legale fietsenbranche vertegenwoordigt, is kritisch op de handhaving. Die heeft nog niet het gewenste resultaat, stelt woordvoerder Abe Brandsma. „Het blijft kinderlijk eenvoudig om illegale producten te kopen, en dat baart ons zorgen.” Ook de politie ziet op straat nog geen afname van ‘verkeerde’ fatbikes.

Hoop op verbetering

Toch gloort er wel hoop op verbetering. Nu is een belangrijk probleem dat toezicht versnipperd is, waardoor de handhaving tussen wal en schip valt. Een fatbike met illegale specificaties valt onder de ILT, maar een ‘gewone’ e-fatbike onder de NVWA. Vanaf volgende maand gaan ILT en NVWA samen optreden.

En de handhaving op straat komt al wél goed op gang. De politie en gemeenten pakken de overlast door fatbikes door vaker en beter te controleren. Metro schreef eerder over de boeteregen voor bestuurders van fatbikes. Vaak reden ze te hard of op opgevoerde fatbikes.

