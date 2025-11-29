Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet GroenLinks-PvdA en VVD toch niet ‘definitief afgevallen’

Een kabinet met GroenLinks-PvdA en VVD is toch niet „definitief afgevallen”. Dat heeft informateur Sybrand Buma gisteravond laten weten. Eerder op de avond zei hij juist dat die optie wél definitief was afgevallen.

Volgens Buma bedoelde hij dat de VVD een blokkade heeft opgeworpen voor samenwerking met GroenLinks-PvdA, en dat hij „tot op heden geen reden” heeft „om aan te nemen dat dat is veranderd”.

D66 het liefst met GroenLinks-PvdA en VVD in een kabinet

D66 wil het liefst met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD in één kabinet. Verkenner Wouter Koolmees schreef in zijn eindverslag al over de blokkade die de VVD daarvoor opwerpt.

Daarom adviseerde hij dat D66 en het CDA als eerste met elkaar gaan schrijven aan een „positieve agenda” waar later partijen aan kunnen meewerken.

Buma baseerde zich op verslag van Koolmees

Buma laat weten dat hij zich vooral baseerde op het verslag van Koolmees en geen nieuwe informatie heeft om te concluderen dat een kabinet met GroenLinks-PvdA en de VVD is afgevallen. Hij spreekt later nog met de fractievoorzitters van die partijen. „Pas op basis daarvan zal ik mijn conclusie trekken.”

Verkenner Koolmees schreef in zijn verslag: „De VVD acht samenwerking in een coalitie met GroenLinks-PvdA uitgesloten op grond van inhoudelijke en politieke verschillen met die partij.” GroenLinks-PvdA is juist bereid om met de VVD te onderhandelen. De conclusie dat een kabinet met deze twee partijen onmogelijk is, koppelde Koolmees daar zelf niet aan.

Alle opties open houden

De afgelopen weken leken partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) juist alle opties open te willen houden. Het stuk waar de twee samen aan werken, heeft „haakjes naar allerlei andere partijen”, waaronder VVD en GroenLinks-PvdA, zei Bontenbal donderdag nog. Jetten herhaalde vrijdag dat hij met hulp van de „positieve agenda” andere partijen wil uitnodigen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties