Johan Derksen vermaakt zich wel met Wilders: ‘Heel rechts stemmend Nederland denkt zo’

Dat Johan Derksen fan van Geert Wilders is, is overdreven. Maar de man van Vandaag Inside vindt de PVV-leider op z’n minst vermakelijk als hij in de Tweede Kamer aan het woord is. Dat was gisteravond ook weer het geval, toen het over Wilders’ woorden over GroenLinks en de PvdA ging.

Geert Wilders viel gisteren in een debat over de verkiezingsuitslag GroenLinks-PvdA aan. Hij deed dat verpakt als felicitatie aan GroenLinks. „In 2021 hadden ze nog 8 zetels, nu zijn dat er 20″, zei de PVV’er. Volgens hem heeft GroenLinks de PvdA „met huid en haar opgeslokt” door de fusie van beide partijen. Sinds 2023 doen de partijen met één lijst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, toen was het resultaat 25 zetels.

GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver nam vorige week het leiderschap over van Frans Timmermans, die van oorsprong PvdA’er is. „De PvdA bestaat na het vertrek van Timmermans de facto niet meer”, stelde Wilders. Klaver ging niet in op het betoog van Wilders, hij bleef in zijn bankje zitten.

Johan Derksen reageert op Geert Wilders

In Vandaag Inside kon Johan Derksen de inbreng van Wilders wel waarderen, zo hoor en zie je in de video hierboven. „Hij was wel heel duidelijk en ik kan me wel met hem vermaken. Eigenlijk heeft hij ook groot gelijk en zegt hij het op zijn manier. Maar ik denk dat heel rechts stemmend Nederland er zo over denkt.”

Politiek journalist Merel Ek denkt dat het blijven zitten van Jesse Klaver een bewuste keuze was: „Je weet, dat als je erop ingaat bij Wilders, dan krijg je hem nog tien keer harder terug dan hij al had gedaan.” Johan Derksen wilde nog wel iets zeggen: „Weet je wat ik zo gek vind in Den Haag? GroenLinks-PvdA en die twee die er nu zitten, D66 en CDA, die zitten geweldig interessant te doen. Ze lopen met zelfvertrouwen daar rond. Maar die beseffen toch ook wel dat ze ondemocratisch bezig zijn, omdat de rechtse partijen bij elkaar veel meer zetels hebben dan zij ooit zullen krijgen? Dan krijg je toch frustratie en onrust in het land? Dan kweek je onvrede.”

