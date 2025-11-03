Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver nieuwe partijleider GroenLinks-PvdA: ‘Fractie gaat ervoor knokken’

Jesse Klaver is de nieuwe partijleider van GroenLinks-PvdA. Hij was de enige kandidaat om het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer over te nemen, bleek maandag bij een bijeenkomst van de fractie.

GroenLinks-PvdA zat zonder partijleider sinds Frans Timmermans op verkiezingsavond opstapte. De partij haalt volgens de definitieve ANP-prognose 20 zetels.

„Leiderschap betekent soms dat je een stap opzij moet doen”, zei Klaver nadat zijn partijgenoot Kati Piri de uitslag had bekendgemaakt. „Maar leiderschap betekent soms ook dat je een stap vooruit moet zetten als de situatie daarom vraagt. En dat is wat ik nu doe.”

„Ik zet een stap vooruit voor al die kiezers in Nederland die op ons hebben gestemd, maar eigenlijk ook al die andere kiezers die hebben gestemd voor verandering. Die echt willen dat er iets gaat veranderen in Nederland en vooral ook in hoe Den Haag werkt. Die op zoek zijn naar oprechte politiek.” Tegen die kiezers zei Klaver: „Hier zit een fractie, twintig man sterk, die daar de komende jaren voor gaat knokken.”

