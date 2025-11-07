Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Medeontdekker DNA-structuur, James Watson, overleden

James Watson, medeontdekker van de DNA-structuur, is op 97-jarige leeftijd overleden, meldt The New York Times (NYT).

De baanbrekende ontdekking in 1953 van de zogenoemde dubbele helix, samen met Francis Crick, maakte Watson tot een van de belangrijkste wetenschappers van de 20e eeuw, aldus de krant. De wetenschapper schreef veelgeprezen memoires en veroorzaakte later opschudding met racistische uitspraken.

Het DNA-molecuul bevat alle erfelijke informatie. Watson kreeg in 1962 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, net als Crick en een andere wetenschapper.

Watson was 25 jaar bij de publicatie van het onderzoek over het ontcijferen van DNA, de genetische blauwdruk van het leven. Hij vergrootte zijn bekendheid door leiding te geven aan het ambitieuze Human Genome Project en door misschien wel de meest gevierde memoires in de wetenschap te schrijven, stelt NYT verder.

Zijn reputatie kreeg een zware klap toen hij in 2007 in een interview met de Britse krant The Sunday Times suggereerde dat zwarte mensen over het algemeen niet zo intelligent zijn als witte mensen.

