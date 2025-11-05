Deel dit artikel: Share App Mail Pin

HEMA staat al bijna een eeuw overeind: ‘Hier mag je nog jongens- en meisjesspullen zeggen’

Warenhuis HEMA is gisteren z’n honderdste levensjaar ingegaan. Het is misschien wel de winkelnaam die elke Nederlander meteen weet op te noemen. Reden genoeg voor Nieuws van de Dag om de verjaardag van de keten te vieren, maar dan in Den Bosch, waar ook een HEMA-museum is.

De eerste HEMA werd 99 jaar geleden op 4 november 1926 geopend in de Kalverstraat in Amsterdam. Niemand zal het ooit hebben uitgesproken, maar de naam betekent voluit Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Het bleef niet bij de hoofdstad, weten we allemaal. Ons land heeft nog altijd meer dan vijfhonderd HEMA-winkels.

Soms is er (online) gedoe over de HEMA

Waar veel bekende winkelketens niet wisten te overleven, staat HEMA nog altijd overeind. Als er al problemen zijn, dan gaat het om gedoe op social media. Dan is er bijvoorbeeld bombarie om seksspeeltjes in de schappen. Mensen op X melden dan „nooit meer een HEMA binnen te stappen”, terwijl de winkels zelf in no time bijna 50.000 seksspeeltjes aan de man en vrouw brengen. ‘Veganistische hotdogs met kip‘ was ook zoiets.

Een paar jaar verder is de winkel van de rookworst en de tompouce er nog steeds en dus bijna jarig. Nieuws van de Dag-verslaggever Pim Markering vroeg zich af wat dat lange bestaan nou eigenlijk zegt over dit typisch Nederlandse merk. „De honderd moet je nog maar eens zien te halen”, blikt een vrouw in Den Bosch vooruit. Voor haar betekent de HEMA een plek om een „lekker bakske koffie te drinken” en bovendien slaagt ze altijd voor cadeautjes voor kinderen en kleinkinderen. Een jonge vent „komt er al sinds de schoolboeken”. Een ander haalt er ondergoed voor de kinderen, hand- en theedoeken en babyspullen.

‘HEMA hoort bij Nederland’

Maar waarom staat HEMA nou toch nog altijd overeind? „Ik denk toch een stukje kwaliteit”, denkt een klant. „Het hoort een stukje bij Nederland.” Een dame: „Hier mag je tenminste nog jongens- en meisjesspullen zeggen. Dat vind ik toch ook wel een dingetje.”

In de video hierboven zie je ook het bezoek aan het eerder genoemde museum „vol HEMA-gekkigheid”. Er staan duizenden artikelen, tot aan een HEMA-luchtdrukvibrator aan toe. De man die het museum regelt, eet vanmorgen een tompouce op de verjaardag van de winkelketen. „En vanmiddag nog een.” En wat als de onderneming onverhoopt toch ooit omvalt? „Dan wordt dan best een hele moeilijke periode, maar ik denk er maar niet te veel aan. Ik denk dat het niet aan de orde is momenteel.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties