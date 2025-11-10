Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grenscontroles blijven ook het komend half jaar en Duitsland ‘dumpt’ mensen bij ons

De grenscontroles die de Koninklijke Marechaussee (KMar) uitvoert om migranten zonder geldige papieren tegen te houden, worden met een half jaar verlengd. Dat schrijft asielminister David van Weel (VVD) vandaag in een Kamerbrief. Ondertussen blijkt dat Duitsland bij grenscontroles aangehouden mensen uitzet. Naar Nederland.

Volgens de demissionaire bewindsman is een verlenging van de grenscontroles nodig „gezien de voortdurende dreiging voor de openbare orde”. Van Weel licht in zijn brief niet toe wat die dreiging precies inhoudt. De eerste grenscontroles werden vorig jaar december uitgevoerd. Ze komen uit de koker van voormalig PVV-minister Marjolein Faber. De mediabelangstelling was groot.

Minder asielzoekers, maar nog altijd veel

Van Weel stelt dat het aantal mensen dat zonder geldige papieren de Europese buitengrens is overgestoken weliswaar is gedaald, maar nog steeds hoog is. Volgens de Europese grensbewakingsdienst Frontex gaat het om 112.375 grensoverschrijdingen tot en met 12 september 2025, wat een daling is van 21 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

🛃 Grenscontroles mogelijk op 840 plekken Nederland telt ongeveer 840 grensovergangen. De marechaussee controleert extra op wegen vanuit Duitsland en België, maar ook in internationale treinen en op vliegvelden. Het kabinet wil met de maatregel migratie en mensensmokkel tegengaan.

De minister ziet ook dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, daalt, maar dat de druk op de opvanglocaties nog steeds hoog is.

Sinds de grenscontroles voor het eerst werden uitgevoerd in december vorig jaar, heeft de KMar 123.320 mensen en 29.420 voertuigen gecontroleerd . Daarbij kregen 470 vreemdelingen te horen dat ze Nederland niet in mochten en hebben 80 mensen toen ze werden gecontroleerd asiel aangevraagd.

Zorgen om Duitse grenscontroles

Ander ‘grensnieuws van vandaag’: Duitsland heeft de afgelopen drie maanden meer dan 150 mensen over de grens in Nederland afgezet. Dat meldde De Gelderlander vanmorgen. Zij werden onderschept bij grenscontroles. Het gaat om personen die ons buurland niet in mogen, maar die ook niet door de marechaussee worden overgenomen.

Inwoners van de Nederlandse grensstreek maken zich grote zorgen. Zo hebben veel inwoners van grensdorp ‘s-Heerenberg al met eigen ogen gezien dat er mensen uit een Duitse politiebus werden gezet in hun dorp.

Onderzoek van De Gelderlander leert dat er alleen al in oktober na grenscontroles 63 mensen op deze manier in Nederland zijn achtergelaten door de Duitse politie. In de afgelopen maanden gaat het zelfs om 158 mensen.

