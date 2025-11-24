Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fout op je kassabon? Deze supermarkten geven je het product gratis (of een waardebon)

Consumenten die een fout ontdekken op de kassabon van supermarkten DekaMarkt, Hoogvliet of Nettorama krijgen het product gratis of krijgen een waardebon.

Dat hebben de supermarkten afgesproken met de Consumentenbond.

Nog steeds fouten bij regionale supers

In april 2025 ontdekte de Consumentenbond dat regionale supermarkten vaak de fout in gingen met kassabonnen. Ze beloofden beterschap. Maar bij een steekproef in augustus 2025 bleek dat DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama nog steeds regelmatig verkeerde prijzen rekenden.

Voorbeelden zijn een krat Heineken 0.0: in de winkel 9,99 euro, maar bij de kassa 18,38 euro. Of een Drentse worst die niet 5,49 euro kost, maar 10,69 euro. Deze fouten komen vooral voor bij actieproducten in displays, manden of kopstellingen.

„Omdat we te weinig verbetering zagen, hebben we de ketens gesommeerd te stoppen met de kassabonfouten en aansprakelijk gesteld voor de schade”, legt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, uit. „Hieruit zijn afspraken voortgekomen, zoals een prijsgarantie voor consumenten.”

Mystery shoppers en elektronische prijskaartjes

DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama gaan externe mystery shoppers inzetten om prijzen te controleren. De resultaten worden gedeeld met de Consumentenbond.

Hoogvliet vervangt bovendien veel papieren reclameborden door elektronische prijskaartjes, die automatisch de juiste prijs laten zien.

Compensatie blijft achter

Eerder compenseerden Albert Heijn, Jumbo en PLUS samen 1,8 miljoen euro voor kassabonfouten. Bij deze ketens komen fouten nauwelijks meer voor.

Bij DekaMarkt, Hoogvliet en Nettorama is nog geen compensatie geregeld voor eerdere fouten. Molenaar geeft aan daarover nog in gesprek met ze te gaan.

Boodschappen blijven hoe dan ook duur

Maar boodschappen, die blijven duur. Stabiele prijzen in de supermarkt worden steeds minder vanzelfsprekend, zo schreef Metro vorige week nog. ‘We’ moeten gaan wennen aan hevige schommelingen in de supermarkt. De inflatie vlakt af, maar hoge prijzen voor grondstoffen, energie en arbeid blijven de industrie onder druk zetten. De ruimte voor voedingsmiddelenproducenten om te investeren in duurzaamheid en gezondheid, neemt daardoor af.

Reacties