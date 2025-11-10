Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Over rechts of over links? Zo staat de formatie ervoor

De formatie-puzzel is vorige week officieel begonnen. Morgen zit het werk van verkenner Wouter Koolmees er alweer op, maar vooralsnog lijkt een stabiele coalitie nog héél ver weg.

Verkenner Koolmees spreekt vandaag met de fractieleiders van achtereenvolgens CDA, VVD en D66. Aan het eind van de dag komt ook Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) langs.

Koolmees moet morgen al zijn verslag inleveren, zodat de Tweede Kamer er donderdag over kan debatteren. Dan moet er ook een informateur worden aangewezen. Koolmees is momenteel topman bij de Nederlandse Spoorwegen en heeft al gezegd dat hij na de verkenningsfase teruggaat naar de NS en dus géén informateur wordt.

Zo staat de formatie ervoor

CDA, VVD en verkiezingswinnaar D66 zijn zo goed als onvermijdelijk voor een meerderheidscoalitie, aangezien die partijen de PVV hebben uitgesloten. Deze drie partijen hebben samen 66 zetels in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer.

Als JA21 zich bij het drietal voegt, leunt een kabinet op 75 zetels. Dat is net niet genoeg voor een meerderheid. Met GL-PvdA zou een coalitie op 86 zetels kunnen rekenen, maar de VVD wil daar niet aan. De liberalen willen liever met JA21, maar dat heeft niet de voorkeur van D66. Als de grootste partij in de Tweede Kamer na de verkiezingen nemen zij het voortouw in het formatieproces. Jetten wil graag een kabinet met GroenLinks-PvdA, VVD en CDA.

Grootste blokkades

Na de eerste verkenningsdagen kwam Koolmees eind vorige week tot de conclusie dat er „her en der blokkades zijn voor samenwerkingen”. Dat zijn vooral VVD versus GroenLinks-PvdA en D66 versus JA21. Vrijdag sprak hij afzonderlijk met de koppels Rob Jetten (D66) en Joost Eerdmans (JA21) en Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD).

Hoewel er grote verschillen zijn, „zit er niet een heel harde blokkade” op samenwerking tussen D66 en JA21, zei Koolmees. Dat ziet hij wel bij de VVD als het gaat om GroenLinks-PvdA. Yeşilgöz zegt „op geen enkele manier overhalen te zijn” om samen in een coalitie te stappen. De politica zei dat „de verschillen enorm zijn”. Dat zie je in de video hierboven. GroenLinks-PvdA werpt geen blokkade op voor een samenwerking met de VVD, zei Klaver.

Niet voor de kerst een nieuw kabinet

Partijleider van het CDA Henri Bontenbal zei vandaag dat het probleem om te komen tot een mogelijke nieuwe coalitie niet bij zijn partij ligt. De christendemocraten hebben nog altijd geen uitgesproken voorkeur voor een mogelijke coalitie. Bontenbal herhaalt dat hij „constructief in de wedstrijd zit”. Hij pleitte al eerder voor een stabiel kabinet, dat gaat wat hem betreft over meer dan het numerieke aantal.

Ondanks de blokkades en grote inhoudelijke verschillen blijft Koolmees hopen op een doorbraak in de formatie. „Alle partijen geven aan dat ze snel een daadkrachtig kabinet willen. Het belangrijkste is dat de problemen die er liggen, stikstof, asielmigratie, woningmarkt, snel worden opgelost. Dan ga ik er ook vanuit dat de partijen ook bereid zijn om die handschoenen op te pakken en die thema’s op te lossen.” Wel zei hij dat de dat de kans dat er voor de kerst een nieuw kabinet op het bordes staat, klein is.

PVV en kleinere partijen doen niet mee aan formatie

PVV-leider Geert Wilders hoeft niet meer langs te komen bij Koolmees. „Meer dan 100 zetels hebben aangegeven samenwerking met de PVV (…) niet wenselijk te vinden.”

Bij de kleinere partijen klinkt weinig enthousiasme om mee te regeren. Meerdere partijleiders hadden het over ‘bescheidenheid’ die hen zou passen. Anderen gingen nauwelijks in op coalitiemogelijkheden en begonnen over de rechtsstaat (Partij voor de Dieren) of over een kabinet met wisselende meerderheden in de Kamer (FVD).

