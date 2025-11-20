Erandi Godinez
De eerste sneeuw is gevallen én er komt nog meer aan

Voor het eerst dit jaar konden we weer even genieten van een wit landschap. In Zuid-Limburg kleurde het gisteravond eventjes wit en in Zeeland bleef de sneeuw zelfs vanochtend nog even liggen. En dat levert mooie kiekjes op!

In Limburg begon het gisteravond met sneeuwen. Vooral op het gras, op geparkeerde auto’s en op vogelhuisjes was de sneeuw goed zichtbaar. Op wegen en stoepen bleef het iets minder goed liggen. Ook sneeuwliefhebbers in Zeeland konden hun hart ophalen: daar viel vanochtend een bui met (natte) sneeuw in het westen en zuiden van Zeeland.

Winters tafereel

Op deze winterse foto’s is de eerste sneeuwval goed te zien:

Gaat het nog meer sneeuwen?

Normaal gesproken valt op 7 december de eerste sneeuw in Nederland, maar opvallend genoeg was het vorig jaar ook al op 19 november raak. Dat de sneeuw nog eerder valt, komt bijna niet voor. In 1975 kleurde Nederland voor het laatst op 13 oktober even wit. Er viel toen op meerdere plaatsen een sneeuwlaag van een aantal centimeter.

Wees vooral niet getreurd als je de sneeuw gisteravond of vandaag nog niet hebt kunnen spotten, de kans is groot dat er vandaag ook nog een beetje sneeuw (en regen) valt. En het wordt ook nog eens koud met temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Handschoenen en een regenpak zijn dan ook geen overbodige luxe. Nieuwsgierig of we in het weekend ook nog sneeuw kunnen verwachten? Hier vind je een uitgebreider weerbericht voor de komende dagen.

