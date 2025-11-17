Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Let op: pakketje komt mogelijk later door drukte Black Friday en Sinterklaas

Met Black Friday, Sinterklaas én kerst in aantocht vullen de winkelmandjes zich sneller dan bezorgers kunnen rijden. Dit jaar wordt het extra druk met pakketjes, voorspellen kenners.

In aanloop naar Black Friday, gevolgd door Sinterklaas, de kerstdagen en nieuwjaar, bezorgen bedrijven als PostNL en DHL ieder jaar miljoenen extra pakketten en poststukken.

Databedrijf Sendcloud verwacht dit jaar een enorme drukte, schrijft De Telegraaf. Omdat er maar zes dagen zitten tussen Black Friday en Sinterklaas, is de piek naar verwachting tussen vrijdag 28 november en 5 december. Het databedrijf verwacht dat er 200 miljoen pakketjes verstuurd zullen worden, een stijging van 72 procent. Met recordaantallen pakketten zijn vertragingen onvermijdelijk, voorspelt Sendcloud.

Wil je de druk op de keten en de milieu-impact verlagen? Kies dan voor een afhaalpunt, tipte professor Hans Quak van Breda University of Applied Sciences (BUas) vorig jaar.

DHL verwacht drukte

DHL laat aan Emerce weten voorbereid te zijn op de komende piekdagen. „We zijn voorbereid op piekdagen met ruim 2 miljoen pakketten, waar we doorgaans 1,3 miljoen pakketten verwerken. Gezien onze marktpositie zal het voor ons aanzienlijk drukker zijn dan vorig jaar”, zegt een woordvoerder. Het bedrijf wist zijn marktaandeel naar 45 procent te vergroten.



De vervoerder werkt de komende periode op de drukste dagen en avonden met extra bezorgers. Op 30 november is een extra bezorgdag ingepland en op pakjesavond rijden de gele bussen tot 22.00 uur. Er zijn ook duizend pakketautomaten meer dan vorig jaar. Eventueel kan DHL opschalen naar een bezetting van 20.000 man.

💶 Voor welk bedrag werd in 2024 gewinkeld tijdens Black Friday? Wereldwijd werd er 74,4 miljard dollar uitgegeven in totaal, 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Betaalvereniging Nederland sprak van een daling in ons land. Het aantal pintransacties bedroeg bijna 19 miljoen, dat is 5 procent minder dan het jaar daarvoor.

PostNL is er klaar voor

Met duizend extra medewerkers, extra busjes, uitgebreidere sorteercentra en meer bezorgdagen denkt ook PostNL klaar te zijn voor de drukke feestdagenperiode. Op piekdagen zijn volgens de vervoerder ongeveer 1250 vrachtwagens onderweg en maken pakketbezorgers rond de 6300 ritten.

Zondag 30 november, na Black Friday, is een extra bezorgdag „om zoveel mogelijk cadeautjes namens de sint te bezorgen”. „Met extra bezorgers, bezorgritten en bezorgdagen wordt alles in het werk gesteld om alles goed te bezorgen”, aldus PostNL. Ook kantoorpersoneel wordt ingezet bij de bezorging en sortering.

