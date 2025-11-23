Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tuinman: ook zaterdag drones bij Volkel

Zaterdagavond zijn niet alleen drones waargenomen boven luchthaven en vliegbasis Eindhoven, maar ook weer boven Volkel. Dat heeft staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie zondag gezegd in WNL op Zondag.

„We hebben ze gedetecteerd en uiteindelijk ook middelen ingezet, en ze dus eigenlijk verjaagd”, aldus de staatssecretaris, die aangaf dat het gold voor zowel Eindhoven als Volkel. Hij zegt niet om hoeveel drones het gaat.

Vrijdag werden boven vliegbasis Volkel tien drones gespot, waarna Defensie heeft geprobeerd ze uit de lucht te schieten. Dat lukte niet en de drones vlogen weer weg.

Vliegverkeer stilgelegd

Zaterdagavond vlogen er drones boven vliegveld Eindhoven. Het vliegverkeer werd stilgelegd. Maar volgens Tuinman waren er dus ook weer drones boven Volkel. Hoe de drones bij beide bases zijn waargenomen en op welke manier ze zijn verjaagd, wilde hij niet zeggen.

De staatssecretaris zegt dat Nederland deze incidenten met drones „onwijs serieus” neemt. „We zitten er bovenop. Minister Brekelmans en ik doen het samen, hij vanuit Halifax in Canada. We hebben de top van Defensie bij elkaar. Wat dit betreft hebben we een soort operationeel hoofdkwartier, dag en nacht.”

F-35-gevechtsvliegtuigen

Volkel is de thuisbasis van een squadron F-35-gevechtsvliegtuigen. Eindhoven herbergt onder meer Hercules-transportvliegtuigen en A330-tankvliegtuigen.

Drones zijn verboden boven vliegvelden en militaire bases.

