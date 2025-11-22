Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vliegverkeer Eindhoven stilgelegd na signaleren meerdere drones

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven is zaterdagavond stilgelegd, nadat bij het vliegveld meerdere drones waren gesignaleerd. Het vliegveld van Eindhoven is niet alleen een luchthaven, maar op het terrein zit ook een luchtmachtbasis. Daarom is zowel het civiele als het militaire vliegverkeer opgeschort, laat demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) weten.

Volgens de minister staan „counter-drone-middelen van Defensie” klaar om in te grijpen en zijn politie en marechaussee ter plaatse. „Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op”, aldus Brekelmans.

Een woordvoerster van Eindhoven Airport bevestigt dat er op dit moment geen vluchten vertrekken of landen op de luchthaven. Op de website van het vliegveld is te zien dat vliegtuigen die in Eindhoven zouden landen, worden omgeleid naar Brussel, Rotterdam en Weeze (Duitsland). Ook is te zien dat onder meer een toestel dat vanaf Eindhoven naar Porto zou vertrekken, is vertraagd.

De laatste tijd worden vaker drones waargenomen waarvan de herkomst niet duidelijk is. Vrijdagavond werden meerdere drones gespot boven de vliegbasis Volkel. Defensie liet eerder op zaterdag weten dat vanaf de grond wapens werden ingezet om de drones neer te halen, maar deze vertrokken en werden niet teruggevonden. Eerder werden ook al drones boven het havengebied van Terneuzen, bij het NAVO-commandocentrum in Brunssum, bij Maastricht Aachen Airport en bij Schiphol gespot.

