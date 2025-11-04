Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vitens: drinkwater Utrecht weer schoon en veilig

Het drinkwater in Utrecht en omgeving is weer schoon en veilig om te drinken. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens tonen de laatste testresultaten dit aan. Daarmee vervalt het advies om het water uit de kraan eerst te koken voor gebruik. In de video hierboven hoor je over de bacterie in het water.

Het kookadvies gold sinds zaterdag voor het water in delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist. In het drinkwater zat de darmbacterie enterokokken. De bron hiervan wordt onderzocht. Het bedrijf zegt dat nog niet duidelijk is wanneer er meer bekend is over de oorzaak.

Als er sinds het kookadvies geen water meer uit de kraan is gebruikt, raadt Vitens aan het water voor gebruik eerst een minuut te laten stromen om de binnenleiding goed te spoelen.

Bacterie

Het bedrijf heeft het reservoir waarin de bacterie is aangetroffen in de nacht van vrijdag op zaterdag direct uit bedrijf gehaald. „Om zeker te zijn dat het drinkwaterleidingnet nu schoon is, hebben we dagelijks twintig watermonsters genomen in het hele gebied waarvoor het kookadvies gold, rechtstreeks uit de kraan bij klanten thuis”, meldt Vitens. „Deze monsters zijn 48 uur op kweek gezet. Na twee opeenvolgende schone testresultaten kunnen we het kookadvies voor de 125.000 aansluitingen opheffen.”

Vitens heeft klanten inmiddels onder meer per mail en sms geïnformeerd over het intrekken van het kookadvies.

